በአማራ ክልል ከ1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በሚበልጥ በጀት የመንገዶች ግንባታ እና ጥገና ሥራ እየተከናወነ ነው

ባህር ዳር (ኢዜአ) ጥር 5/2015 በአማራ ክልል ከ1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በሚበልጥ በጀት የአዳዲስ መንገዶች ግንባታ እና የነባር መንገዶች ጥገና ሥራ እየተከናወነ መሆኑን የክልሉ ገጠር መንገዶች ኮንስትራክሽን ኤጀንሲ አስታወቀ።
የኤጀንሲው የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጌትነት ዘውዱ ለኢዜአ እንደገለጹት፣ ኤጀንሲው የአዳዲስ መንገዶችን ተደራሽነት ለማሳደግና የነባር መንገዶችን ደህንነት ለመጠበቅ እየሰራ ነው።
የክልሉ መንግስት በመደበው 900 ሚሊዮን ብር በጀት 210 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያላቸው የአዳዲስ መንገዶች ግንባታ ሥራ ከታህሳስ ወር ጀምሮ እየተከናወነ መሆኑን ገልፀዋል።
የመንገድ ግንባታ ሥራው በ34 ፕሮጀክቶች አማካኝነት እየተከናወነ ሲሆን እስከ በጀት ዓመቱ መጨረሻ ግንባታውን አጠናቆ ለአገልግሎት ለማብቃት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
አቶ ጌትነት እንዳሉት በተለያዩ አካባቢዎች ግንባታቸው የተጀመሩ የጠጠር መንገድ ፕሮጀክቶች ወረዳን ከወረዳ በማገናኘት ያለውን የመንገድ ችግር ለማቃለል የሚያስችሉ ናቸው።
ከአዳዲስ መንገዶች ግንባታ በተጨማሪ የፌዴራል መንገድ ፈንድ ጽህፈት ቤት በመደበው 343 ሚሊዮን 254 ሺህ ብር የ4 ሺህ 303 ኪሎ ሜትር የነባር መንገዶች ጥገና ሥራ እየተከናወነ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
የነባር መንገዶች ጥገና ሥራ እየተከናወነ ያለው በጎንደር፣ በጎጃም፣ በወሎ እና በደብረብርሃን የመንገድ ጥገና ጽህፈት ቤቶች አማካኝነት መሆኑንም አቶ ጌትነት አስረድተዋል።
የጥገና ሥራው ካለፈው ጥቅምት ወር 2015 ዓ.ም ጀምሮ በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች እየተከናወነ ሲሆን እስካሁንም 1ሺህ 629 ኪሎ ሜትር መንገድ ለመጠገን መቻሉን ነው የገለጹት።
እንደ ኃላፊው ገለጻ መንገዶቹ ለከፋ ብልሽት ሳይዳረጉ በወቅቱ መጠገናቸው የአካባቢው ህብረተሰብ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን ይበልጥ ለማጠናከር የሚያግዝ ነው።
የአዳዲስ መንገዶች ግንባታና የጥገና ሥራው ፕሮጀክቶች ለ17 ሺህ 155 ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር የሚያስችሉ መሆናቸውን አቶ ጌትነት አመልክተዋል።
“ከዳንግላ – ጫራ – ጊሳ የሚወስደው መንገድ በመበላሸቱ ወደዳንግላ ከተማ ለመሄድ እንቸገር ነበር” ያሉት ደግሞ በአዊ ዞን ዳንግላ ወረዳ የዱቢ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር ስለሺ ገዛኽኝ ናቸው።
በተያዘው ዓመት መንገዱ በመጠገኑ ችግራቸው መፈታቱንና የግብርና ምርታቸውን በቀላሉ ወደ ገበያ እያቀረቡ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በጫራ ከተማ በንግድ ሥራ የተሰማሩት አቶ ደግአረገ ጌታሁን በበኩላቸው ወደ ከተማቸው የሚወስደው የጠጠር መንገድ በመበላሸቱ በተለይ በክረምት ወቅት ለትራንስፖርት አስቸጋሪ ሆኖ መቆየቱን ገልጸዋል።
በጎጃም መንገድ ጥገና ጽህፈት ቤት በኩል መንገዱን የመጠገን ሥራ በመከናወኑ ለንግድ ሥራቸው የሚያስፈልጉ ሸቀጦችን በቀላሉ ለማጓጓዝ መቻላቸውን ተናግረዋል።