በአማራ ክልል ከ344 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ላስመዘገቡ ባለሃብቶች የኢንቨትስመንት ፈቃድ ተሰጠ

ደብረ ብርሃን ፤ ጥር 4/2015(ኢዜአ) በአማራ ክልል ባለፉት ስድስት ወራት 344 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር ካፒታል ላስመዘገቡ ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ መስጠቱን የክልሉ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ አስታወቀ ።
”ኢትዮጵያ ታምርት” በሚል መሪ ሀሳብ የአምራች ኢንዱስትሪ ና አገልግሎት ዘርፍ የውይይት ፎረም በደብረብርሀን ከተማ ተካሄዷል።
በክልሉ በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ተሰማርተው የሚያለሙ ባለሃብቶችን በመሳብ የተሻለ ስራ ማከናወን መቻሉን የቢሮው ሃላፊ አቶ እንድሪስ አብዱ በተለይ ለኢዜአ ገልጸዋል።
በዚህም ባለፉት ስድስት ወራት በኢንዱስትሪ፣ በአገልግሎትና በሌሎች የኢንቨስትመንት ዘርፎች 344 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር ካፒታል ላስመዘገቡ 2 ሺህ 575 ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ መሰጠቱን አስታውቀዋል።
የኢንቨስትመንት ፈቃድ ከተሰጣቸው መካከል 1 ሺህ 32 ባለሀብቶች ግንባታ ለመጀመር የሚያስችላቸውን የመሬት ርክክብ መፈፀማቸውን ጠቅሰዋል።
ከዚህ በፊት በኢንቨትመንት ፈቃድ የወሰዱትን መሬት በአግባቡ ሳያለሙ እስከ 15 ዓመት አጥረው ባስቀመጡና ግንባታ ጀምረው ባቋረጡ 900 ፕሮጀክቶች ላይም የማስተካከያ እርምጃ መወሰዱን ተናግረዋል።
ከእነዚህ ፕሮጀከቶች ውስጥ የጎላ ችግር ያለባቸውን 167 የኢንቨስትመንት ቦታዎች ለአልሚ ባለሀብቶች መተላለፉን አስታውቀዋል።
የጠርምስ ትሬዲንግ ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር አባል ባህሩ መንግስቱ በሰጡት አስተያየት፤ አሁን ላይ በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ባለሀብቶችን ለመሳብ የሚደረገው ጥረት እየተሻሻለ መጣቱን ገልጸዋል።
በዚህም በ300 ሚሊዮን ብር የምግብ ኮፕሌክስ ኢንዱስትሪ ግንባታ መጀመራቸውን ጠቅሰው፤ ሆኖም የሲሚንቶ እጥረት እንዲፈታላቸው ጠይቀዋል።
በደብረ ብርሃን ከተማ በጨርቃጨርቅና አልባሳት ዘርፍ ለመሰማራት በግንባታ ሂደት ላይ መሆናቸውን የተናገሩት ደግሞ አቶ አለባቸው ባልቻ ለውጤታማ የኢንቨስትመንት እድገት የፈጣን የመንገድ ግንባታና የኤሌተሪክ መሰረተ ልማት በስፋት ሊቀረብ ይገባል ብለዋል።