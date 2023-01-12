ኢትዮጵያ ያላትን የውሃ ሀብት በአግባቡ ጥቅም ላይ እንድታውል ዩኒቨርሲቲዎች በምርምር ሊያግዙ ይገባል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 4/2015 ኢትዮጵያ ያላትን የውሃ ሀብት በአግባቡ ጥቅም ላይ እንድታውል ዩኒቨርሲቲዎች በጥናትና ምርምር ሊያግዙ እንደሚገባ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ሚኒስቴር ጠየቀ።
የውሃ ሀብትን በአግባቡ ጥቅም ላይ በማዋል አርሶ እና አርብቶ አደሩን በዘላቂነት ተጠቃሚ ለማድረግ በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑ ይታወቃል፡፡
በሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ ሰብሳቢነት በአዋሽና ዋቢ ሸበሌ ተፋሰስ ዙሪያ የሚገኙ 11 ዩኒቨርሲቲዎች በሁለቱ ተፋሰሶች ዙሪያ ያለውን ሃብት በጥናትና ምርምር ለመደገፍ እያከናወኑ ያለውን ተግባር የተመለከተ ጉባኤ ተኳሄዷል፡፡
በጉባኤው ዩኒቨርሲቲዎች የሚሰሩት የምርምርና ጥናት ስራ በተለየ ሁኔታ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ በሚያደርጉ ስራዎች ላይ ማተኮር እንዳለበት ተመልክቷል።
የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ብርሃኑ ሌንጂሶ፤ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት ኢትዮጵያ ያላትን የውሃ ሀብት በአግባቡ ጥቅም ላይ እንድታውል ዩኒቨርሲቲዎች በጥናትና ምርምር ሊያግዙ ይገባል ብለዋል።
የህብረተሰቡን ዘላቂ ችግሮች ለመፍታትና የሀገሪቱ ሰፊ የውሃ ሀብት በአግባቡ ጥቅም ላይ በማዋል ሂደት ዩኒቨርሲቲዎች ሰፊ ስራ ይጠብቃቸዋል ብለዋል።
የሀሮሚያ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጀማል ዩሱፍ፤ በሁለቱ ተፋሰሶች ዙሪያ የሚገኙ 11 ዩኒቨርሲቲዎች ፎረም መስርተው የተለያዩ የምርምር ስራዎችን እያከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል።
የሚሰሯቸው ጥናትና ምርምሮች የአካባቢውን ህብረተሰብ ችግር ከመፍታት ባለፈ ለፖሊሲ አውጪዎች ግብዓት እንደሚሆኑም ጠቅሰዋል፡፡
በሁለቱ ተፋሰሶች ላይ ዩኒቨርሲቲዎቹ ከሚያከናውኗቸው ምርምሮች ባሻገር የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት በሚያረጋግጡ ስራዎች ላይ ትኩረት ሊያደርጉ እንደሚገባ የጉባኤው ተሳታፊዎች ጠቁመዋል፡፡
በሀሮሚያ ዩኒቨርስቲ አስተባባሪነት በተካሄደው ጉባዔ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች፣ ተወካዮችና አጋር ድርጅቶችና ሌሎችም ባለሙያዎች ተሳትፈዋል፡፡