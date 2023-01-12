አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በፖሊሲ ዝግጅትና ትግበራ ወቅት የህፃናት ተጠቃሚነትን ትኩረት ሊሰጡት እንደሚገባ ተመላከተ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 4/2015 ማኅበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በፖሊሲ ዝግጅትና ትግበራ ወቅት የህፃናት ተጠቃሚነትን በበቂ ሁኔታ ትኩረት ሊሰጡት እንደሚገባ የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት አስታወቀ፡፡
የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት፣ ዓለም አቀፉ የህፃናት አድን ድርጅት (ዩኒሴፍ) እና “ኢ.ፒ.አር.አይ” ከተሰኘ የደቡብ አፍሪካ የምርምር ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር እንደ አውሮፓዊያን አቆጣጠር ከ2018 እስከ 2021 ያደረገውን ጥናት ይፋ አድርጓል፡፡
ጥናቱ አዲስ አበባን ጨምሮ አምስት ክልሎችን የሚሸፍን ሲሆን፤ ዋነኛ ዓላማውም በኢትዮጵያ የማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ፖሊሲዎች ምን ያህል የህፃናትን ፍላጎት ያማከሉ ናቸው? የሚለውን ለማወቅ ነው፡፡
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እንዳሉት የማህበራዊ ተቋማት ፖሊሲዎችን ሲያወጡ በሚፈለገው ደረጃ በተለይ ህፃናትን ታሳቢ እንደማያደርጉ ጥናቱ ማመላከቱን ተናግረዋል፡፡
በመሆኑም ተቋማት ፖሊሲና ስትራቴጂ ሲያዘጋጁ የህፃናት ተጠቃሚነት ላይ ልዩ ትኩረት ሊያደርጉ እንደሚገባ አመልክተው ኢንስቲትዩቱ ይህን ታሳቢ በማድረግ ጥናቱን ማከናወኑንም ነው ያነሱት፡፡
በኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ጀማል መሐመድ በበኩላቸው፤ ጥናቱን ለማካሄድ ከፌዴራል እስከ ወረዳ ድረስ ከህፃናትና ከአሳዳጊዎቻቸው መረጃዎች ተሰብስበዋል ብለዋል፡፡
በተለዩ ማህበራዊ ተቋማት ላይ በፖሊሲዎች ላይ ምልከታ የተደረገ ሲሆን፤ በዚህም የህፃናትን ጥቅም ማረጋገጥ የሚችሉ ማዕቀፎች በበቂ ሁኔታ አለመካተታቸውን ማረጋገጥ መቻሉን ገልጸዋል፡፡
ህፃናት እና አሳዳጊዎቻቸውን በማነጋገር በተለይ በወረዳዎች አካባቢ የህፃናት ተጠቃሚነት ላይ ትኩረት ያደረጉ ጉዳዮች በፖሊሲ ዝግጅት ውስጥ እንደማይካተቱ ማረጋገጥ መቻሉም እንዲሁ፡፡
ተፈጥሯዊም ሆኑ ሰው ሰራሽ አደጋዎች ቢከሰቱ ለህፃናት ፈጥኖ ምላሽ መስጠት የሚያስችል በፖሊሲ የተደገፈ አሰራር ያስፈልጋል ያሉት ደግሞ በኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ቃለዓብ ከበደ ናቸው፡፡
የጤና፣ የትምህርት፣ የሴፍትኔት፣ የህፃናት ጥበቃ፣ የቱሪዝም እና የባህልና ስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ድንገት ለሚከሰቱ ችግሮች ህፃናትን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ፈጥኖ ምላሽ መስጠት የሚያስችል በቂ የፖሊሲ ማዕቀፍ የሌላቸው መሆኑን መገንዘብ ተችሏል ብለዋል፡፡
በመሆኑም እነዚህ ተቋማት የነገ አገር ተረካቢ የሆኑ ህፃናትን ጉዳይ በበቂ ሁኔታ በፖሊሲያቸው በማካተት ተፈጻሚ ማድረግ እንዳለባቸው ገልጸዋል።