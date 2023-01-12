በአፋር ክልል የቆላ ስንዴ ልማትን ለመደገፍ የምርጥ ዘር ብዜት እየተካሄደ ነው

ሰመራ (ኢዜአ) ጥር 4/2015 በአፋር ክልል ለቆላ ስንዴ ልማት የሚውል ምርጥ ዘር በ300 ሄክታር መሬት ላይ እያባዛ መሆኑን የክልሉ አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር ምርምር ኢንስቲትዩት አስታወቀ።
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ነኢማ መሀመድ እንደገለጹት፣ በክልሉ በቆላ ስንዴ ልማት የሚስተዋለውን የምርጥ ዘር አቅርቦት እጥረት ለመፍታት እየተሰራ ነው።
ችግሩን በጊዜያዊነት ለመፍታት ከሚደረገው ጥረት ጎን ለጎን ምርጥ ዘር በማባዛት ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን ተናግረው ኢንስቲትዩቱ በዱብቲ ወረዳ በ300 ሄክታር መሬት ላይ የስንዴ ምርጥ ዘርን እያባዛ መሆኑን አስታውቀዋል።
ዳይሬክተሯ እንዳሉት የዘር ብዜት ሥራው እየተከናወነ ያለው ከዚህ በፊት ተሞክረው ውጤታማ በሆኑት “ቀቀባ፣ ኡቡንቶ እና ሕዳሴ” በተባሉ የስንዴ ዝርያዎች ላይ ነው።
የስንዴ ዘርያዎቹ ከክልሉ ስነ-ምህዳር ጋር ተመሳሳይ ስነ-ምህዳር ካላቸው አካባቢዎች የመጡ መሆናቸውንም አመልክተዋል።
የምርጥ ዘር ብዜት ሥራው በግብርና ዘርፍ ከተሰማሩ ባለሃብቶች ጋር በመተባበር እየተከናወነ መሆኑንና “ልማቱ ለቀጣይ ዓመት በምርጥ ዘር አቅርቦት በኩል ችግር እንዳይፈጠር ስለሚረዳ ተጠናክሮ ይቀጥላል” ብለዋል።
በአፋር ክልል እንስሳት፣ እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ልማት ቢሮ ከፍተኛ የሰብል ልማት ባለሙያ አለማየሁ ተፈሪ በበኩላቸው እንዳሉት ከ41 ሺህ ሄክታር በላይ መሬትን በቆላ ስንዴ ለማልማት ታቅዶ ወደተግባር ተገብታል።
ለስንዴ በሚስማማውና በአንጻራዊ ቀዝቃዛ የአየር ንብረት በሚኖርበት ከጥቅምት እስከ መጋቢት ወር ድረስ ልማቱ እንደሚካሄድም ጠቁመው ኢንስቲትዩቱ የጀመረው የምርጥ ዘር ብዜት ችግሩን በመፍታት ምርታማነትን ለማሳደግ ጠቀሜታው የጎላ ነው” ብለዋል።
የቆላ ስንዴን በ32 ሄክታር መሬት ላይ እያለሙ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ በዱብቲ ወረዳ በስንዴ ልማት እየተሳተፉ ያሉት ባለሀብት አሊ አህመድ ናቸው።
በክልሉ ያለው ምርጥ ዘር አቅርቦት እጥረት ዘሩን ከሌላ አካባቢ ለማስመጣት ለተጨማሪ ወጪና ለጊዜ ብክነት እየዳረጋቸው በመሆኑን ትኩረት እንዲሰጠው ጠይቀዋል።
ዘንድሮ ኢንስቲትዩቱ የዘር አቅርቦት ችግሩን ለመፍታት የጀመረው ምርጥ ዘር የማባዛት ሥራ የሚበረታታና በስፋት መጠናከር እንዳለበትም ባለሀብቱ ተናግረዋል።