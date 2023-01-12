ለትምህርት ዕድል ምልመላ የሚቀመጠው የማመልከቻ ጊዜ ማጠር ዕድሎችን በአግባቡ እንዳንጠቀም አድርጎናል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 4/2015 ለትምህርት ዕድል ምልመላ የሚቀመጠው የማመልከቻ የጊዜ ገደብ ማጠር የሚመጡ ዕድሎችን በአግባቡ እንዳንጠቀምባቸው አድርጎናል ሲሉ በመዲናዋ የሚገኙ የጤና ጣቢያ ሰራተኞች ቅሬታቸውን አቀረቡ።
የመንግሥት የጤና ሳይንስ ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች በተለያዩ የጤና ተቋማት በሥራ ላይ ያሉ ሠራተኞች ሙያቸውን እንዲያሻሽሉ በማሰብ በተለያዩ ዘርፎች የትምህርት ዕድል ያመቻቻሉ።
የመግቢያ መስፈርቱን የሚያሟሉ አመልካቾች ሥልጠናቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ማኅበረሰቡን በተሻለ ብቃት እንዲያገለግሉ በማስቻል ረገድ የትምህርት ዕድሎቹ ሚናቸው ከፍተኛ ነው።
ነገር ግን በመዲናዋ የሚገኙ የጤና ጣቢያ ሠራተኞች የሚመጡ የትምህርት ዕድሎችን አስመልክቶ ለዕጩ ተወዳዳሪዎች ምልመላ የሚቀመጠው የማመልከቻ ጊዜ ማጠር ተጠቃሚ እንዳንሆን አድርጎናል ሲሉ ቅሬታቸውን ለኢዜአ ገልጸዋል።
ዕጩ ተወዳዳሪዎችን ለመመልመል የሚቀመጠው የምዝገባ የጊዜ ገደብ በሰዓታት ልዩነት ወይም ከአንድ ቀን ያልበለጠ በመሆኑ የእድሉ ተጠቃሚ መሆን አልቻልንም ብለዋል።
የሚመጡ የትምህርት ዕድሎችን መጠቀም ባለመቻላቸው ችግሩን በተደጋጋሚ ቢገልጹም መፍትሄ ሳያገኝ ቀጥሏል ሲሉ ተናግረዋል።
በአራዳ ክፍለ ከተማ የሰሜን ጤና ጣቢያ የሰው ኃብት አስተዳደር ቡድን መሪ አልማዝ ወንድም፤ በሠራተኞቹ የቀረበው ጥያቄ አግባብነት እንዳለው ጠቅሰው፤ ለዕጩ ተወዳዳሪዎች ምልመላ የሚቀመጠው የጊዜ ገደብ ማጠር በአሰራራቸው ላይ ችግር እየፈጠረባቸው መሆኑን ገልጸዋል።
በአራዳ ክፍለ ከተማ ሥር የሚገኘው የስመኝ ጤና ጣቢያ ሜዲካል ዳይሬክተር ሽመልስ እሸቴ፤ በበኩላቸው በመዲናዋ ጤና ቢሮና በክፍለ ከተማ ጤና ቢሮዎች የደብዳቤ መዘግየት እንደሚገጥም ተናግረዋል፡፡
የሚሰሩበት ጤና ተቋም ደብዳቤው በደረሰው ቅጽበት ጊዜ ሳያባክኑ ለዕጩ ተወዳዳሪዎች ማስታወቂያውን እንደሚለጥፉ ገልጸዋል።
በዚህ ዓመት የትምህርት ዕድሉን ያመቻቸው የዳግማዊ ምኒሊክ ሕክምና እና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዕጩ ተወዳዳሪዎች እንዲወዳደሩ ብሎ ደብዳቤውን የላከበት ጊዜ እና ጤና ጣቢያው እስኪደርስ ያለው ጊዜ ክፍተት መፍጠሩን ተናግረዋል።
የአራዳ ክፍለ ከተማ ጤና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ሔኖክ ጌታቸው፤ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ በጥቅምት 4 ቀን 2015 ዓ.ም. የደረሳቸውን ደብዳቤ ወዲያውኑ ሁሉም ሠራተኞች እንዲያውቁት በቴሌግራም ገጽ እንዲለጠፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል፡፡
በዚህም ከማግስቱ ጀምሮ እስከ ጥቅምት 8 ቀን 2015 ዓ.ም. ድረስ በየደረጃው ለጤና ጣቢያዎቹ እንዲደርስ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
የደብዳቤውን መዘግየት አስመልክቶ ከከተማ አስተዳደሩ ጤና ቢሮ ጋር መነጋገራቸውን የጠቀሱት ኃላፊው፤ ኢዜአ የቅሬታ አቅራቢዎቹን ጉዳይ ካነሳ በኋላ የከተማ አስተዳደሩ ጤና ቢሮ ዕጩ ተወዳዳሪዎችን ለመመልመል ተጨማሪ የማመልከቻ ጊዜ እንዲፈቀድላቸው ማድረጋቸውን ገልጸዋል።
“የዳግማዊ ምኒሊክ ሕክምና እና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዲን ኩማ ጌታሁን፤ ኮሌጁ ተማሪዎችን የመቀበል አቅሙን መሠረት በማድረግ የከተማ አስተዳደሩ ጤና ቢሮ ዕጩ ተወዳዳሪዎችን እንዲልክላቸው በደብዳቤ እንደሚጠይቁ ገልጸዋል።
በ2015 ዓ.ም. ዕቅድ መሠረትም ከከተማ አስተዳደሩ ጤና ቢሮ እስከ ጤና ጣቢያዎቹ የሚደርስበትን የጊዜ ገደብ ግምት ውስጥ በማስገባት ለዕጩ ተወዳዳሪዎች ምልመላ ከአንድ ወር ጊዜ በላይ ዕድል መስጠታቸውን ጠቅሰው፤ ይህም ሆኖ በወቅቱ ጊዜውን መጠቀም ባለመቻሉ አሠራራቸው ላይ ተፅዕኖ ማሳደሩን ጠቁመዋል።
የከተማ አስተዳደሩ ጤና ቢሮ የሰው ኃብት አስተዳደርና ልማት ዳይሬክተር የውብዳር ጥላሁን ከተለያዩ የጤና ሳይንስ ኮሌጆች የሚመጡ የትምህርት ዕድሎች መዘገየት የከተማ አስተዳደሩ ጤና ቢሮ ችግር ያለመሆኑን ሲያነሱ ይልቅም ጤና ጣቢያዎች በተባሉበት ወቅት መልምለው አለማቅረባቸው ለችግሩ መንስኤ አንደሆ ተናግረዋል፡፡
ለጤና ጣቢያዎች በተላከው መስፈርት መሰረት መልምለው ላቀረቡ ተቋማት በወቅቱ ምላሽ አንደሚሰጡ ተናግረዋል።
ጉዳዩን አስመልክቶ ኢዜአ የከተማ አስተዳደሩን የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ባነጋገረው መሠረት፤ ማስታወቂያው ለሦስት ተከታታይ የሥራ ቀናት ተለጥፎ ምዝገባው መካሄድ እንዳለበት የከተማ አስተዳደሩ የሥልጠና አፈጻጸም መመሪያ ያስቀምጣል።
በተለያየ ጊዜ ከሠራተኞች የሚቀርቡትን መሰል ቅሬታዎች ለመፍታት ቢሮው ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅርበት ከመሥራት ጀምሮ መመሪያውን የማሻሻል ሥራ እያከናወነ መሆኑም ተመልክቷል።