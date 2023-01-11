በንብረት ላይ የሚጣለውን ታክስ የባለቤትነት ጥያቄ ምክር ቤቶቹ አጸደቁ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 03/2015 የሕዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች በንብረት ላይ የሚጣለውን ታክስ የባለቤትነት ጥያቄ አጸደቁ።
6ኛው የሕዝብ ተወካዮች እና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 1ኛ የጋራ ልዩ ሰብሰባ ተካሂዷል።
በንብረት ላይ የሚጣለውን ታክስ የባለቤትነት ጥያቄ አስመልክቶ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፕላን፣ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እና በፌዴሬሽን ምክር ቤት የድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የውሳኔ ሀሳብ ቀርቧል።
በጋራ ስብሰባው በንብረት ላይ የሚጣል ታክስ አስፈላጊትና የአገራትን ተሞክሮ በሚመለከት ለሁለቱ ምክር ቤት አባላት በጽሁፍ ቀርቧል።
የንብረት ታክስ በአለም አገራት የከተሞች የመሰረተ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት የግንባታ ወጪን ለመሸፈን የሚውል ፋይናንስ በማሰባሰብ ሰፊ አስተዋጽኦ የሚያበረክት መሆኑ ተገልጿል።
በኢትዮጵያም ከተሞች ከመሬት ጋር የተያያዘ ንብረት ገቢ በመሰብሰበና ለወጪያቸው መሸፈኛ ከማድረግ አንፃር በአግባቡ እንዳልተጠቀሙበት ተነግሯል።
በመሆኑም ከተሞች ከንብረት የሚሰበስቡት ገቢ የወጪቸውን 1 ነጥብ 8 በመቶ የሚሆነውን ብቻ እንደሚሸፍን ነው የተገለፀው።
ከተሞች በአብዛኛው ክልሎች ከፌዴራል መንግስት ከሚያገኙት የበጀት ድርሻ፣ ከክልል መንግስታት የገቢ ግብር፣ ከተጨማሪ እሴት ታክስ ከሚሰበሰበው ድጎማ ወጪያቸውን እንደሚሸፍኑ ተጠቅሷል።
መንግስት ከመሬት ጋር ከተያየዘ ንብረት የሚያገኘው ገቢ አነስተኛ በመሆኑ በመሬትና ህንጻ ላይ ዋጋን መሰረት ያደረገ ዘመናዊ ታክስ መጣል ወቅታዊና አስፈላጊነት ተነስቷል።
በዚህም በኢትዮጵያ የንብረት ታክስ አጣጣልና አሰባሰብ በተመለከተ ሁለት አማራጭ የውሳኔ ሀሳብ ለምክር ቤቶቹ ቀርቧል።
አንደኛው የአማራጭ የታክስ ሥልጣን ባለቤትነትን ለክልል መንግሥታት ተሰጥቶ የክልል መንግሥታት ባላቸው ሕገ-መንግሥታዊ ሥልጣን መሰረት ለአካባቢ ቢሰጡ የሚል የውሳኔ ነው።
ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚወስነው ቀመር መሰረት ገቢው ለፌደራል መንግሥትና ለክልሎች እንዲከፋፈል የሚል ነበር።
በቀረበው የውሳኔ ሃሳብ ላይ የሁለቱ ምክር ቤት አባላት በንብረት ላይ የሚጣል ታክስ ባለቤትነት መወሰን ተገቢ እንደሆነ በመግለጽ ጥያቄና አስተያየቶችን አንስተዋል።
የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ፤ ንብረት ያፈሩ ሰዎች ባፈሩት ንብረት መጠን ጫና በማይፈጥር መልኩ ታክስ መክፈል ያለባቸው መሆኑን ተናግረዋል።
በመሬትና ህንጻ ላይ ዋጋን መሰረት ያደረገ ዘመናዊ ታክስ መጣል ወቅታዊና አስፈላጊ መሆኑን አንስተው በጥንቃቄ የሚሰራና ተመጣጣኝነትን ባገናዘበ መልኩ የሚከወን መሆኑንም አብራርተዋል።
በፌዴሬሽን ምክር ቤት የድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ሽመልስ አብዲሳ፤ በንብረት ላይ የሚጣል ታክስ በቀጣይ አመታት እያደገ ለሚመጣው የከተማ ነዋሪ መሰረተ ልማቶችን ለማሟላት ፋይዳው የጎላ መሆኑን አንስተዋል።
በንብረት ላይ የሚጣል ታክስ በተለይ ፍትሀዊነትን በማስፈን ሌብነትን በመከላከል ከተሞችን በማሳደግ ረገድ ያሉ መሰረታዊ ችግሮችን ለመፍታት እንደሚያግዝ ተናግረዋል።
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፕላን፣ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ደሳለኝ ወዳጄ፤ በከተሞች እና በክልሎች ፍትሀዊ ተጠቃሚነትን ለማስፈን፣ ሌብነትን ለመከላከል፣ የታክስ አማራጮችን ለማስፋት ያግዛል ብለዋል።
ክልሎች ከድጎማ ተላቅቀው የመልማት እድላቸው እንዲሰፋ፣ ለከተሞች የመሰረተ-ልማት አቅርቦትና የአገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ለማጠናከር እና በከተሞች የስራ አጥነት ችግር እንዲቀረፍ የሚያግዝ የውሳኔ ሀሳብ ስለመሆኑም ተናግረዋል።
ምክር ቤቶቹ የቀረበውን የውሳኔ ሃሳብ ከመረመሩ በኋላ የውሳኔ ሀሳብ አማራጭ አንድ (የታክስ ሥልጣን ባለቤትነትን ለክልል መንግሥታት የሚሰጠው) በአራት ተቃውሞና በአምስት ድምፀ ተዓቅቦ በአብላጫ ድምፅ ጸድቋል።