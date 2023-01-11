በጥምቀት በዓል የጎንደር ከተማን ኢንቨስትመንትና ቱሪዝምን ማነቃቃት በሚያስችል መልኩ ዝግጅት ተደርጓል – አስተዳደሩ

ጎንደር (ኢዜአ) ጥር 3 ቀን 2015 በጎንደር ከተማ የጥምቀት በዓል አከባበር የከተማዋን የንግድ፣ ኢንቨስትመንትና የቱሪዝም እንቅስቃሴ ማነቃቃት በሚያስችል መልኩ ዝግጅት መደረጉን የከተማዋ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አስታወቁ፡፡
ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው አቶ ዘውዱ ማለደ ዛሬ በሰጡት መግለጫ፤ በዓሉ ከሰላም ስምምነቱ ወዲህ መከበሩ ተቀዛቅዞ የቆየውን ኢኮኖሚ በማነቃቃት አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ተናግረዋል፡፡
ከተማ አስተዳደሩ በዓሉን ለመታደም የሚመጡ የውጪና የሀገር ውስጥ እንግዶችን ቆይታ ለማራዘም የሚያስችል የተሟላ ዝግጅት ማድረጉን አስታውቀዋል፡፡
በተለይ ዲያስፖራዎች በከተማው በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች መሰማራት የሚያስችላቸው አማራጭ መመቻቸቱን ጠቁመው፤ ለዚህ የሚረዳ የኢንቨስትመንት ፎረም እንደሚካሄድ ገልጸዋል፡፡
”ጎንደር ታመሰግናለች” በሚል ለዲያስፖራዎች የተዘጋጀ የእውቅና ፕሮግራምና የጀግኖች መታሰቢያ ቤተ-መዘክርና ቤተ-ንባብ ያለው የመናፈሻ ግንባታ ፕሮጀክት በበዓሉ ዋዜማ ይፋ በማድረግ የመሰረት ድንጋይ እንደሚቀመጥ ተናግረዋል፡፡
የከተማውን የንግድ እንቅስቃሴ ለማበረታታት የሚያግዝ፣ ሸማቹንና አምራቹን በቀጥታ ማገናኘት የሚያስችል ሀገር አቀፍ የንግድ ትርኢትና ባዛር በበዓሉ ዋዜማ እንደሚከፈት አስታውቀዋል፡፡
የጎንደር ከተማና አካባቢውን ባህል በተገቢው መንገድ በማስተዋወቅ ለቱሪዝም ገቢው ማደግ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ”ህብረ ዝማሬ በጎንደር” በሚል የአዝማሪዎች ፌስቲቫልም ይካሄዳል ብለዋል፡፡
የከተማው ነዋሪዎችና በዓሉን ለመታደም የሚመጡ እንግዶች የሚሳተፉበት ታላቅ የጎዳና ላይ ሩጫ እንደሚካሄድ ጠቁመው፤ ዝግጅቱ የስፖርት ቱሪዝምን ለማጠናከር ያለመ እንደሆነም አስረድተዋል፡፡
በዓሉን በድምቀት ለማጀብ የሚያግዙ የቁንጅና ውድድርን ጨምሮ ግጥም በመሰንቆ እንዲሁም ባህላዊ አልባሳት፣ የወግ እቃዎችና ባህላዊ የፀጉር ሹርባ አሰራር ትርኢት የሚቀርብበት የባህል ሳምንትና አውደ-ርዕይ እንደሚኖርም ገልጸዋል፡፡
በበዓሉ ለሚታደሙ ከፍተኛ አመራሮች፣ አምባሳደሮች ፣ለውጭ ቱሪስቶችና ዲያስፖራዎች በአጼ ፋሲል ቤተ-መንግስት አብሮነትን የሚጠናክር ልዩ ”የንጉስ እራት” ፕሮግራም መዘጋጀቱንም ተናግረዋል፡፡
የጎንደር ከተማ ህዝብ በፍጹም ጨዋነትና እንግዳ አክባሪነት ባህል መሰረት በማድረግ በዓሉን ለመታደም የሚመጡ እንግዶችን አስደስቶ በክብር ለመሸኘት ዝግጅት ማጠናቀቁንም አስረድተዋል፡፡
ከተማው ከወትሮው በተለየ እጅግ አስተማማኝ ሰላም የሰፈነበት መሆኑን ጠቁመው፤ በውጭም በሀገር ውስጥ የሚገኙ እንግዶች በበዓሉ ዋዜማና በበዓሉ ወቅት በሚከናወኑ ዝግጅቶች ላይ እንዲታደሙ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በጎንደር ከተማ በመጪው ሳምንት በድምቀት የሚከበረው የጥምቀት በዓል ላይ በርካታ እንግዶችና ቱሪስቶች ይታደማሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ተመልክቷል።