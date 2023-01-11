የሌማት ትሩፋት ግብን ለማሳካት ባለድርሻ አካላት በኃላፊነት ሊሰሩ ይገባል

ሀዋሳ (ኢዜአ) ጥር 03/2015 ሀዋሳ ያላትን አቅም በአግባቡ በመጠቀም የሌማት ትሩፋት ግብን ለማሳካት ባለድርሻ አካላት በኃላፊነት ሊሰሩ እንደሚገባ የከተማዋ ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ፀጋዬ ቱኬ አሳሰቡ።
የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር የሌማት ትሩፋት ከተማዊ የንቅናቄ መድረክ ተካሂዷል።
በመድረኩ ላይ የከተማዋ ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ፀጋዬ ቱኬ እንዳሉት፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ ትኩረት የተሰጠው የሌማት ትሩፋት መርሃግብር የማህበረሰብን ችግር በመፍታት ሀገራዊ ዕድገትን የሚያፋጥን ነው።
ካለው አቅም አንጻር በእንስሳትና የእንስሳት ተዋጽኦ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ከተሰራ ለሌሎች ጭምር የመትረፍና ለበርካታ ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር እንደሚያስችል ገልጸዋል።
“ሀዋሳ ከተማ የሌማት ትሩፋትን ለማሳካት የሚያስችል እምቅ አቅም አላት” ያሉት ከንቲባው፣ በእዚህም ውጤታማ ስራ ሰርቶ ከተማዋን አርአያ ለማድረግ የሚመለከታቸው አካላት በኃላፊነት ሊሰሩ እንደሚገባ አሳስበዋል።
ረዳት ፕሮፌሰር ፀጋዬ እንዳሉት የእንስሳት መኖና መሰል ግብዐቶችን አቅርቦት የተሟላ ለማድረግ ከተማ አስተዳደሩ በዘርፉ የተሰማሩ አካላትን በልዩ ትኩረት ይደግፋል።
“ሁላችንም እንደ አንድ የልማት ቡድን ተደጋግፈን በመስራትና በመንቀሳቀስ ከተማዋን በሌማት ትሩፋት መርሃግብር ቀዳሚ ለማድረግ መስራት ይገባናል” ሲሉም ገልጸዋል።
የሀዋሳ ከተማ በዶሮ፣ እንቁላል እና በወተት ሀብት ሰፊ አቅም እንዳላት የጠቀሱት ደግሞ የአስተዳደሩ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አበባየሁ ላሊማ ናቸው።
እሳቸው እንዳሉት አቅምን በአግባቡ በመጠቀም ከራስ አልፎ ለሌሎች መትረፍ በሚያስችል መልኩ በማምረት የሌማት ትሩፋት ግብን ለማሳካት እየተሰራ ነው።
“በተለይ የዶሮና እንቁላል ሀብት ለማሳደግ በበጀት ዓመቱ 880 ሺህ የአንድ ቀን ጫጩቶችን ወደ ከተማዋ ለማስገባት እየሰራን ነው” ያሉት አቶ አበባየሁ፣ እስካሁንም 50 በመቶ የሚሆነውን ለማከናወን እንደተቻለ ተናግረዋል።
በሌማት ትሩፋት እያንዳንዱን አባውራና እማውራ ተደራሽ ከማድረግ አንፃር ግን ክፍተት እንደሚስተዋልና በቀጣይ የማስተካክል ሥራዎች እንደሚሰሩም አስረድተዋል።
በከተማዋ የእንስሳት መኖ እጥረት እንደሚስተዋል የገለፁት አቶ አበባየሁ፣ ችግሩን ለማቃለል ከ8 ሚሊዮን በላይ የተለያዩ ዝርያ ያላቸው መኖዎች መተከላቸውን ገልጸዋል።
“ምጥን መኖና የፋብሪካ ተረፈ ምርቶችም ፍላጎትን መሰረት በማድረግ ለማቅረብ እየተሰራ ነው” ሲሉም አመልክተዋል።
በከተማ ደረጃ ዝርያቸው የተሻሻለ ላሞች በቀን እስከ 35 ሊትር ወተት እንደሚሰጡና እነዚህን ላሞች የማዳቀል ሥራ እየተከናወነ መሆኑን ጠቅሰዋል።
አቶ አበባየሁ እንዳሉት፣ በከተማዋ በሁሉም ከፍለ ከተሞችና ቀበሌዎች የሌማት ትሩፋትን በማስፋፋት የከተማዋ ነዋሪ በቀላሉ ቤተሰቡን መመገብ እንዲችል ጥረት እየተደረገ ነው
የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ብልፅግና ፓርቲ ንኡስ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደረሱ ደሳለኝ በበኩላቸው፣ የሌማት ትሩፋት የአመጋገብ ሥርአትን ከማስተካከል ባለፈ ለሥራ ዕድል ፈጠራና ገቢን ለማሳደግ ፋይዳው የጎላ መሆኑን ገልጸዋል።
ከመድረኩ ተሳታፊዎች መካከል በሐይቅ ዳር ክፍለ ከተማ የእርባታ ባለሙያ ወይዘሪት አበባ ዳንቾ የሌማት ትሩፋት መርሃግብር ከመጀመሩ በፊት ለዘርፉ ብዙም ትኩረት እንደማይሰጥ አስታውሰዋል።
“በአሁን ወቅት ወደ ህብረተሰቡ ቀርበን እየሰራን ነው” ያሉት ባለሙያዋ፣ የግንዛቤ ክፍተቶችን መሙላት በመቻሉ ለውጥ እየመጣ መሆኑን ገልጸዋል።
በቀጣይም በዘርፉ የተሸለ ሥራ በመስራት የሌማት ትሩፋት ግብ እንዲሳካ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ባለሙያዋ አመልክተዋል።
በንቅናቄ መድረኩ ላይ የክፍለ ከተማና የቀበሌ የግብርና ዘርፍ አመራሮች፣ ባለሙያዎች፣ የአስተዳደር አካላት እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።