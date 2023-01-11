የአጂማ ጫጫ ግድብና መስኖ ልማት ፕሮጀክት በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ጠንካራ ክትትል እንዲደረግ ቋሚ ኮሚቴው አሳሰበ

አዲስ አበባ /ኢዜአ/ ጥር 3/2015 የአጂማ ጫጫ ግድብና የመስኖ ልማት ፕሮጀክት በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ የተጠናከረ ክትትል እንዲደረግ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ።
የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስቴር የአጂማ ጫጫ ግድብና የመስኖ ልማት ፕሮጀክት የ2013/14 ዝግጅትና አፈጻጸም የክዋኔ ኦዲት ሪፖርትን በተመለከተ ቋሚ ኮሚቴው ላቀረበው ጥያቄ ምላሽ ሰጥቷል።
በፌዴራል ዋና ኦዲተር የኦዲት ግኝቶች የተሰጡ ምክረ-ሀሳቦችን መሠረት አድርጎ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የተወሰዱ የማስተካከያ እርምጃዎችን አካቶ በሪፖርቱ አቅርቧል።
በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በ5 ነጥብ 32 ቢሊየን ብር በመገንባት ላይ የሚገኘው የአጂማ ጫጫ ግድብ ከ7 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት የማልማት አቅም ያለው የመስኖ ፕሮጀክት መሆኑ ተገልጿል።
በክዋኔ ኦዲት ሪፖርት መነሻነትም የካሣ ግምት 2 ነጥብ 6 ቢሊየን ብር ለፕሮጀክቱ እንደሚያስፈልግ ተጠንቶ በሪፖርቱ ተገልጿል።
የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ አራሬ ሞሲሳ፤ ፕሮጀክቱ በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቅ ሚኒስቴሩ ጠንካራ ክትትል እንዲያደርግ አሳስበዋል።
ቋሚ ኮሚቴው ለፕሮጀክቶቹ ስኬታማ ክንውን የበኩሉን ሚና እንደሚወጣ አረጋግጠው በሚገነቡት ግድቦች ላይ ክፍተቶች እንዳይፈጠሩ አመራሩ በቁርጠኝነት ሊሰራ እንደሚገባ አሳስበዋል።
የፕላንና ልማት ሚኒስቴርና የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስቴር ለዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤትና ለቋሚ ኮሚቴው የፕሮጀክቱን ሂደት ተከታትለው ሪፖርት እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ብርሃኑ ሌንጂሶ፤ በኦዲት ግኝቱ የተነሱ ነጥቦች ገንቢና ተግባራዊ የኦዲት ግኝት መሆኑን ገልጸዋል።
የመስኖ ግድቡ ተስፋ ሰጪ ፕሮጀክት መሆኑን ገልጸው፤ የካሣ ክፍያ ለፕሮጀክቶች ፈተና ቢሆንም አሁን ላይ ግንባታው 44 ከመቶ በላይ መድረሱን አስታውቀዋል።
የገንዘብ ሚኒስቴር፣ ከከተማና መሠረተ-ልማት እና ከመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች በጋራ በመሆን የካሣ አዋጅ ማሻሻያ ምክረ- ሀሳብ እንዲያቀርቡ ቡድን መቋቋሙንም አስታውቀዋል።
የፌዴራል ዋና ኦዲተር መሰረት ዳምጤ፤ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስቴር የክዋኔ ኦዲት ምክረ- ሀሳብ ላይ ማብራሪያ በመስጠቱ ጥሩ ጎን መሆኑን ገልጸዋል።
ዋና ኦዲተር የሚሰጠው ምክረ-ሀሳብ በቀጣይ ፕሮጀክቶች ላይ ማሻሻያዎች እንዲደረጉ እንጂ ችግሮችን ይዘው እንዲቀጥሉ አይደለም ብለዋል።
ፕሮጀክቶች ሲጀመሩ በአግባቡ የአዋጭነት ጥናት ሊደረግባቸውና የፕላን ልማት ሚኒስቴር ሲያጸድቀው ወደ ተግባር መለወጥ እንደሚገባቸውም አሳስበዋል።