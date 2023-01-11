ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ለአቅመ ደካሞች መኖሪያ ቤት ግንባታ አስጀመረ

ደሴ (ኢዜአ) ጥር 03/2015 የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር በ27 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር ወጪ ለአቅመ ደካሞች የመኖሪያ ቤት ግንባታ ስራ ዛሬ አስጀምሯል፡
የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አቶ መሐመድ አሚን የሱፍ ግንባታውን ባስጀመሩበት ጊዜ እንደገለጹት አቅመ ደካሞችን ማገዝ፣ መደገፍና መንከባከብ ከሁሉም አካላት የሚጠበቅ ተግባር ነው፡፡
ከተማ አስተዳደሩ በከተማው ያለውን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመፍታት ህብረተሰቡን በማህበር በማደራጀት የቤት መስሪያ ቦታ ከመስጠት ጎን ለጎን የአቅመ ደካሞችን የቤት ችግር ለማቃለል እየሰራ ነው ብለዋል፡፡
በመሆኑም የከተማ አስተዳደሩ መኖሪያ ቤት ለሌላቸውና ተከራይተው መኖር ለማይችሉ አቅመ ደካሞች ቤት ገንብቶ ለማስረከብ ዛሬ ግንባታውን አስጀምሯል ብለዋል፡፡
ዛሬ የተጀመረው የቤት ግንባታ ለሌሎችም በሂደት ተጠናክሮ የሚቀጥል ሲሆን በሊዝ ጨረታ፣ በሪል ስቴት፣ በጋራ መኖሪያ ቤትና በሌሎችም አማራጮች ነዋሪዎች መኖሪያ ቤት እንዲያገኙ በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል፡፡
የከተማ አስተዳደሩ ከተማና መሠረተ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ወንድምብርሃን ይመር በበኩላቸው ዛሬ የተጀመረው የቤት ግንባታ ሶስት ባለ አንድ ወለል ህንጻ ያካተተ ሲሆን ለ52 አቅመ ደካሞች የሚሆን ቤት ነው ብለዋል፡፡
ግንባታው በ3 ሺህ ካሬ ሜትር የሚጠጋ መሬት ላይ የሚያርፍ ሲሆን ግንባታው በአንድ ዓመት ተኩል ጊዜ ተጠናቆ ለተጠቃሚዎች እንደሚተላለፍም ገልፀዋል።
27 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር ወጪ የተያዘለት ግንባታው በተቀመጠለት ጊዜ በጥራት ተጠናቆ ለተጠቃሚዎች እንዲተላለፍም ከተማ አስተዳደሩ ተገቢውን ክትትልና ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል፡፡
ከኮምቦልቻ ከተማ ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ መሰረት ጓዴ በሰጡት አስተያየት ከተማ አስተዳደሩ የጀመረው የቤት ግንባታ መልካም ተግባርና የሚደገፍ በመሆኑ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል፡፡
ከተከሰተው የኑሮ ውድነት ጋር የመኖሪያ ቤት ችግር የህብረተሰቡን ኑሮ እየተፈታተነው መሆኑን ጠቁመው፤ ህብረተሰቡን በተለያዩ አማራጮች የመኖሪያ ቤት እንዲያገኝ የሚደረገውን ጥረት እንደምደግፉም ተናግረዋል፡፡
በመሰረተ ድንጋይ ማስቀመጥና ግንባታ ማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ የከተማ አስተዳደሩ የስራ ሃላፊዎችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል፡፡