ምክር ቤቶቹ በንብረት ላይ የሚጣለውን ታክስ የባለቤትነት ጥያቄ ለክልል መንግስታት እንዲሰጥ የቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ አጸደቁ

አዲስ አበባ /ኢዜአ/ ጥር 3/2015 የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች በንብረት ላይ የሚጣለውን ታክስ የባለቤትነት ጥያቄ ለክልል መንግስታት እንዲሰጥ የቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ አጸደቁ።
6ተኛው የህዝብ ተወካዮች እና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ሁለተኛ አመት የስራ ዘመን አንደኛ የጋራ ልዩ ሰብሰባ ዛሬ ከሰዓት ተካሂዷል።
በንብረት ላይ የሚጣለውን ታክስ የባለቤትነት ጥያቄ አስመልክቶ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፕላንና፣ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እና በፌዴሬሽን ምክር ቤት የድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ አጽድቋል።
በኢትዮጵያ የንብረት ታክስ አጣጣልና አሰባሰብ በተመለከተ ሁለት አማራጭ የውሳኔ ሀሳብ ቀርቧል።
በአማራጭ ሀሳብ አንድ የዚህ ታክስ ስልጣን ባለቤትነትን ለክልል መንግስታት ተሰጥቶ የክልል መንግስታት ባላቸው ህገ-መንግስታዊ ስልጣን መሰረት ለአካባቢ ቢሰጡ ይሻላል የሚል የውሳኔ ሀሳብ ነው።
የውሳኔ ሀሳብ አማራጭ ሁለት ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚወስነው ቀመር መሰረት ገቢው ለፌዴራል መንግስትና ለክልሎች እንዲከፋፈል የሚል ሀሳብ ቀርቧል።
በዚህ መሰረት የሁለቱ ምክር ቤቱ አባላት በቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ላይ ያላቸውን ጥያቄ፣ ድጋፍና ተቃውሞ አንስተው በሁለቱ ምክር ቤቶች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች ምላሽ ከተሰጠበት በኋላ የቀረበው የውሳኔ ሀሳብ አፅድቀውታል።
የውሳኔ ሀሳቡ የታክስ ስልጣን ባለቤትነትን ለክልል መንግስታት እንዲሰጥ በ4 ተቃውሞ በ5 ድምጸ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ጸድቋል።