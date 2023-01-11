በጎንደር የጥምቀት በዓል በሰላም እንዲከበር ግብር ሃይል ተቋቁሞ እየተሰራ ነው

ጎንደር (ኢዜአ) ጥር 03/2015 በጎንደር ከተማ በድምቀት የሚከበረው የጥምቀት በዓል ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ግብረ ሃይል ተቋቁሞ ወደ ስራ መገባቱን የከተማው ሰላምና ደህንነት መምሪያ አስታወቀ፡፡
መምሪያው በመግለጫው ጥምቀትን በጎንደር ለማክበር የሚመጡ የአገር ውስጥና የውጭ አገር እንግዶች ያለምንም የጸጥታ ስጋት ጥሩ ጊዜ አሳልፈው እንዲመለሱ እየተሰራ መሆኑን አስታውቋል፡፡
የመምሪያው ሃላፊ አቶ ፋሲል ሰንደቁ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በዓሉ ሰላማዊ ሆኖ እንዲከበር ሁሉም የፀጥታ ተቋማትን ያማከለ ግብረ ሃይል ተቋቁሞና የማስፈጸሚያ እቅድ አዘጋጅቶ ወደ ተግባር ገብቷል፡፡
ግብረ ሃይሉ ከሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማትና አመራሮች እንዲሁም ከሃይማኖት አባቶች፣ ከሀገር ሽማግሌዎችና ወጣቶች ጋር በመቀናጀት በፀጥታ አጠባበቅ ዙሪያ የምክክር መድረኮች ማካሄዱን ገልጸዋል፡፡
በዓሉን ለመታደም ወደ ከተማው የሚመጡ እንግዶች የሚያርፉባቸው ሆቴሎች፣ መዝናኛ ስፍራዎችና የጉብኝት ቦታዎች ጭምር አስፈላጊው የደህንነት ጥበቃ ስራ እንደሚከናወንባቸውም አስረድተዋል፡፡
በበዓሉ ወቅት የመብራት፣ የውሃና የስልክ አገልግሎቶች እንዳይቋረጡና ድንገተኛ የእሳት አደጋዎች እንዳይከሰቱ ለመከታተል እንዲቻልም ከፀጥታ መዋቅሩ ጋር በቅንጅት የሚሰራ ግብረ ሃይል መደራጀቱን አክለዋል፡፡
ወደ ከተማው በሚያስገቡ በሮችም አስፈላጊው የጥበቃ ስምሪት መመደቡን ጠቁመው፤ በዓሉ የሚከበርበት ስፍራም የተጠናከረ የቁጥጥር ስራ እንደሚከናወን ጠቁመዋል፡፡
ታቦታት ከመንበራቸው ወጥተው ወደ ጥምቀተ ባህሩ ሲሸኙና ሲለመሱ በሚከናወኑ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች ላይ አስፈላጊውን የጸጥታ ስራ የሚሰሩ የፀጥታ ስምሪት መኖሩንም ገልጸዋል፡፡
በከተራም ሆነ በዋናው የጥምቀት በዓል ወቅት የጦር መሳሪያና ስለታማ መሳሪያዎችን ይዞ መገኘት በጥብቅ የተከለከለ መሆኑን ጠቁመው፤ ነዋሪዎችም ለፀጥታ አካላቱ ትብብር እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።
በጎንደር ከተማ በዘንድሮው የጥምቀት በዓል ላይ አንድ ሚሊዮን እንግዶችና ቱሪስቶች ይታደማሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ከከተማ አሰተዳደሩ ባህልና ቱሪዝም መምሪያ የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡