በሰሜን ወሎ ዞን ከ6 መቶ በላይ በሚሆኑ ተፋሰሶች ላይ የተፈጥሮ ሃብት ልማት ሥራ ተጀመረ

ወልዲያ (ኢዜአ) ጥር 3/2015–በሰሜን ወሎ ዞን ከስድስት መቶ በላይ በሚሆኑ ተፋሰሶች ላይ ለአንድ ወር የሚቆይ የበጋ ወራት የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ሥራ መካሄድ ተጀመረ።
የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ ሥራው በዋድላ እና ጉባላፍቶ ወረዳዎች ትናንት የተጀመረ ሲሆን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ዲያቆን ተስፋው ባታብል እንዳሉት፣ ዞኑ ዝናብ አጠር በመሆኑ የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ሥራው የሁሉንም ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው።
የተፈጥሮ ሃብት ልማት ሥራው የአፈር መከላትን በመከላከል የሰብል ምርትና ምርታማነት በማሳደግ ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን ገልፀዋል።
ባለፉት ዓመታት በዞኑ በተሰሩ የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ሥራዎች ተጨባጭ ለውጥ ማምጣት መቻሉን አስታውሰው፣ “ካለፈው ልምድና ተሞክሮ በመውሰድ ዘንድሮ በተሻለ ቅንጅት ይሰራል”ብለዋል።
ሥራውን የሚከታተሉና የሚመሩ አመራሮችና ባለሙያዎች በቦታው መመደባቸውን ገልፀው የተፈጥሮ ሃብት ልማት ሥራ የህልውና ጉዳይ በመሆኑ መላው ህዝብ አቅሙንና ጉልበቱን አሰባስቦ መረባረብ እንዳለበትም ዋና አስተዳዳሪው አሳስበዋል።
የዞኑ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ተገኘ አባተ በበኩላቸው በተመረጡ 666 ተፋሰሶች ህዝብን በነቂስ በማሳተፍ ለአንድ ወር በሚከናወነው የተፈጥሮ ሃብት ልማት ሥራ 360 ሺህ ሰዎች በልማቱ እንደሚሳተፉ አመልክተዋል።
ሥራውን የሚሰሩ፣ የሚያስተባብሩ፣ አገናኝ እና ቀያሽ አርሶ አደሮችን ለይቶ ወደሥራው ማሰማራት መቻሉን የጠቆሙት አቶ ተገኘ፤ “በአዲስ ከሚለሙት ተፋሰሶች በተጨማሪ በነባር ተፋሰሶች የጥገና ሥራ ይከናወናል” ብለዋል።
“ባለፈው ዓመት በ280 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የተፈጥሮ ሃብት ልማት ሥራ በማከናወን ሥነ-ህይወታዊ ዘዴን የማጠናከር ሥራ ተሰርቷል” ሲሉም ገልጸዋል።
“ዝናብ አጠር ለሆነው አካባቢያችን የተፈጥሮ ሃብት ልማት ሥራ አማራጭ ሳይሆን የሕይወት አድን ሥራ ነው” ያሉት ደግሞ በጉባላፍቶ ወረዳ ወይንዬ ቀበሌ የሚኖሩት አርሶ አደር ጋሻው ሞገስ ናቸው።
አርሶ አደሩ እንዳሉት የማሳና የተራራ ላይ እርከኖችን በመስራት አፈርን ከመሸርሸር መታደግ ከአርሶ አደሮች የሚጠበቅ ወቅታዊ ተግባር ነው።
በዞኑ ባለፈው ዓመት ከ85 ሚሊዮን በላይ ችግኝ የተተከለ ሲሆን 81 በመቶ ያህሉ በተደረገው ጥበቃና እንክብካቤ መፅደቁ ታውቋል።