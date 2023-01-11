በፕሪቶሪያ በተደረሰው ስምምነት መሰረት ህወሃት የጦር መሳሪያ ማስረከብ ጀምሯል-የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 3/2015 በፕሪቶሪያ በተደረሰው የሰላም ስምምነት መሰረት ህወሃት ለፌዴራል መንግስት የጦር መሳሪያ ማስረከብ መጀመሩን የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት አስታወቀ።
መንግስትና ህወሃት በደቡብ አፍሪካ እና በኬኒያ በደረሱት የሰላም ስምምነት መሰረት ህወሃት በትላንትናው ዕለት የመጀመሪያ ዙር ከባድ የጦር መሳሪያ ማስረከቡ ተገልጿል።
ከባድ የጦር መሳሪያ ርክክቡም የተለያዩ አገራት ወታደራዊ ታዛቢዎች በተገኙበት ከመቀለ በ36 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው አጉላ ካምፕ ተከናውኗል።
የኢፌዴሪ መካለከያ ሠራዊት አመራር የሆኑት ሌተናል ኮሎኔል አለሜ ታደለ፤ መንግስትና ህወሃት በደረሱት የሰላም ስምምነት መሰረት አጉላ አካባቢ የተሰበሰቡ የተለያዩ ዓይነት ያላቸው ከባድ የጦር መሳሪያዎችን እንደተረከቡ አረጋግጠዋል።
የኢፌዴሪ የአገር መካለከያ ሠራዊትም ብረት ለበስ ታንኮችን፣ የተለያዩ ሚሊ ሜትር መድፎችን፣ ሮኬቶችን፣ ዙዎችን፣ ሞርታሮችን እና ፐምፐንዎችን ከህወሓት መረከብ እንደጀመረ አስታውቀዋል።
በከባድ የጦር መሳሪያ ርክክቡ ላይ የተገኙት የአፍሪካ ህብረት ታዛቢ ብርጋዴር ጄነራል አድዋ ልቡካን ፒተር፤ መንግስትና ህወሃት በደረሱት የሰላም ስምምነት መሰረት እያደረጉት የሚገኘው የጦር መሳሪያ ርክክብ ስምምነቱን ለማጽናት ወሳኝ እርምጃ መሆኑን ገልጸዋል።
በተደረሰው ስምምነት መሰረት እየተካሄደ የሚገኘው የጦር መሳሪያ ርክክብ ህገ-መንግስታዊነትን በማጽናት ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ ዋስትና የሚሰጥ ነው ብለዋል።
በጦር መሳሪያ ርክክቡ ላይ የተገኙት የህወሓት ታጣቂ መሪዎች ተወካይ ሙሉጌታ ገብረክርስቶስ በስምምነቱ መሰረት የጦር መሳሪያ ርክክቡ በይፋ መጀመሩን አብስረዋል።
በቀጣይም የተለያዩ የጦር መሳሪያ ክምችት ባለባቸው ማዕከላት ተመሳሳይነት ያለው ሰላማዊ የጦር መሳያ ርክክብ እንደሚደረግ አረጋግጠዋል።