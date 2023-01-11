ከሠላም ሥምምነቱ በኋላ ወደ ሽረና መቀሌ ግምቱ ከ243 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆኑ መድሃኒቶችና ሌሎች ግብዓቶች ማድረስ ተችሏል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 3/2015 ከሠላም ሥምምነቱ በኋላ ወደ ሽረና መቀሌ ግምቱ ከ243 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆኑ መድሃኒቶችና ሌሎች ግብዓቶች ማድረስ መቻሉን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጹ።
የጤና ሚኒስትሯ ሊያ ታደሰ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ፤ የሠላም ሥምምነቱን ተከትሎ በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል በጦርነት ሳቢያ ከአገልግሎት ውጪ የነበሩ የጤና ተቋማትን መልሶ ወደ ሥራ ለማስገባት እየተሰራ ነው።
ይህንንም ተከትሎ አሁን ላይ በአላማጣና ሽሬ ኮሪደር ላይ ወደ ሥራ በተመለሱ 36 ጤና ተቋማት ላይ የሚሰሩ ሠራተኞች ወደ ሥራ ገበታቸው መመለሳቸውንና ለዚህም አስፈላጊው በጀት መመደቡን ጠቁመዋል።
በዚህም ችግሮቹ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የሚገኙ የማኅበረሰብ ክፍሎች የጤና አገልግሎቶችን ተደራሽ ለማድረግና በተደራጀ መልኩ አገልግሎት ለመስጠት እየተሰራ ነው ብለዋል።
በሌላ በኩል የመድሃኒትና የህክምና ግብዓቶች ከጎንደር መድሃኒት አቅራቢ አገልግሎት ወደ ሽረ ቅርንጫፍ በተለያዩ ዙሮች በማዘዋወር ለሽረና አካባቢው ማድረስ ተችሏል ነው ያሉት።
በተመሳሳይ ወደ አላማጣና አካባቢው ላሉ ጤና ተቋማት ተመሳሳይ ድጋፍ መደረጉን ተናግረዋል።
በተጓዳኝ ከሠላም ሥምምነቱ በኋላ ከ243 ሚሊየን ብር በላይ የመድሃኒትና ሌሎች ግብዓቶች ወደ ሽረና መቀሌ ማድረስ መቻሉን ጠቁመዋል።
በአማራና አፋር ክልሎች በጦርነቱ የወደሙ ተቋማትን ወደ ሥራ እንዲገቡም እየተሠራ መሆኑን አብራርተዋል።
በአማራ ክልል ከ40 በላይ ሆስፒታሎችና 415 የጤና ጣቢያዎች ወደ ሥራ እንዲገቡ የተገለጸ ሲሆን በአፋር ክልል 1 ሆስፒታልና 20 የሚሆኑ ጤና ጣቢያዎች ወደ ሥራ መግባታቸውን ተናግረዋል።