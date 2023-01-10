ደብረ ብርሀን ከተማን በኢንቨስትመንት ተመራጭ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ ነው

ደብረ ብርሃን ኢዜአ ጥር 2/2015 ደብረ ብርሀን ከተማን በኢንቨስትመንት ተመራጭ ለማድረግ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ከተማ አስተዳደሩ ገለጸ።
በደብረ ብርሃን ከተማ መጪውን የጥምቀት በዓል ምክንያት በማድረግ ከጥር 6 እስከ 14 ቀን 2015 ዓ.ም የሚቆይ አውድ ርዕይ የሚካሄድ ሲሆን በአውድ ርዕይው ላይ ከ700 በላይ የሃገር ውስጥና የውጭ ሃገር አምራች ኢንዱስትሪዎች የሚሳተፉበት መሆኑ ተገልጿል።
የደብረ ብርህን ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ካሳሁን እምቢአለ እንደተናገሩት ከተማዋን የኢንቨስትመንት መዳረሻ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ ነው።
የከተማ አስተዳደሩ በተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮች ለሚሳተፉ አምራች ኢንዱስትሪዎችን ለመሳብ ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በአካባቢው የሚገኙ የኢንቨስትመንት ፀጋዎችን ለውጭና ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች የበለጠ ለማስተዋወቅና ለመሳብም አውድ ርዕይ መዘጋጀቱን ገልጸዋል።
ይህም በተለያየ ምክንያት ተቀዛቅዞ የነበረውን የኢንቨስትመንት ዘርፍ ለማነቃቃት የሚያግዝ መሆኑንም ተናግረዋል።
እንዲሁም በኢንቨስትመንት መስፋፋት እያጋጠሙ የሚገኙ ችግሮችን ከባለሃብቶች ጋር በመመካከር ዘላቂ መፍትሄ ለማመቻቸት የሚያግዝ ውይይትም ይደረጋልም ብለዋል።
በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር 100 ቢሊየን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ ከ780 በላይ ባለሃብቶች እንዳሉም አመልክተዋል።
የደብረ ብርሃን ከተማ ኢንዱስትሪና ኢንቬስትመንት መምሪያ ሃላፊ አቶ ብርሃን ገብረህይወት በበኩላቸው ከአውደ ርዕዩ ጎን ለጎን የ’ኢትዮጵያ ታምርት’ የኢንዱስትሪ ፎረም እና ግንባታቸውን አጠናቀው ወደ ማምረት የሚሸጋገሩ እንዱስትሪዎች ምርቃት እንደሚካሄድ ገልጸዋል።
በዚህም ወደ ማምረት የተሸጋገሩ 24 ኢንዱስትሪዎች እንደሚመረቁ ገልጸው በኢንዱስትሪው ዘርፍ የተሰማሩ ባለሃብቶች ምርቶቻቸውን አቅርበው በመሸጥና በማስተዋወቅ የእርስ በእርስ ገበያ ትስስር የሚፈጥሩበት መሆኑንም ገልፀዋል።
ከዚህም ባለፈ በጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራት ለተደራጁ ወጣቶች ልምዶቻቸውን የሚያካፍሉበት መድረክ ሆኖ እንደሚያገለግል ተናግረዋል።
በአምራች እንዱስትሪ ዘርፍ የስሚንቶ ፋብሪካን ጨምሮ በተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮች ለሚሳተፉ ባለሃብቶችም 2 ሺህ ሄክታር መሬት መለየቱን ገልፀዋል።
በአውደ ርዕዩ ከፌደራልና ክልሎች የሚመጡ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎችና ባለሃብቶች እንደሚሳተፉም ተመላክቷል።