በጎንደር የጥምቀት በአልን ምክንያት በማድረግ በዋዜማው ታላቅ የጎዳና ላይ ሩጫ ለማካሄድ ዝግጅት ተደርጓል

ጎንደር ጥር 2/2015 (ኢዜአ) በጎንደር ከተማ የጥምቀት በአልን ምክንያት በማድረግ በዋዜማው የአትሌቲክስ ቤተሰቦች የሚሳተፉበት ታላቅ የጎዳና ላይ የሩጫ ውድድር ለማካሄድ ዝግጅት ማድረጉን የፋሲል ከነማ እግር ኳስ ክለብ ደጋፊዎች ማህበር አስታወቀ።
የደጋፊዎች ማህበሩ ሰብሳቢ አቶ ባንታየሁ ታምር ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት የሩጫ ውድድሩ አላማ የፋሲል ከነማ እግር ኳስ ክለብን ማጠናከሪያ ገቢ ማሰባሰብ ነው ።
ጥምቀትን ለማክበር ወደ ጎንደር ለሚመጡ እንግዶች ከተማው ሰላማዊና ህዝቡም እንግዳ ተቀባይ መሆኑን ማሳየት ሌላው የሩጫ ውድድሩ አላማ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
“ጎንደር ከተማ የዓለም አቀፍ ቅርሶች መገኛና የቱሪስት መዳረሻ እንደመሆኑ የሩጫ ውድድሩ የስፖርት ቱሪዝምን ለማነቃቃት ፋይዳው የጎላ ነው” ብለዋል፡፡
የሩጫ ውድድሩ መነሻውን ፕላዛ ሆቴል በማድረግ በከተማው መስቀል አደባባይ የሚጠናቀቅና 5 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን መሆኑን ገልፀዋል፡፡
ጥር 7 ቀን 2015 ዓም በሚካሄደው የሩጫ ውድድር የጎንደር ከተማና አካባቢው ነዋሪዎችና የአትሌቲክስ ስፖርት ቤተሰቦች እንደሚሳተፉ አመላክተዋል።
”በፋሲል ከነማ እግር ኳስ ክለብ ደጋፊ ማህበር አዘጋጅነት የሚካሄደውን ታላቅ የጎዳና ላይ ሩጫ ውድድር የአማራ ባንክ በገንዘብ መደገፉን የገለጹት ደግሞ የባንኩ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ እሸቴ የማታ ናቸው፡፡
ባንኩ ለክለቡ ማጠናከሪያ ስፖንሰር በመሆን የ3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል ።
“የፋሲል ከነማ እግር ኳስ ክለብ የደጋፊዎች ማህበር ያዘጋጀው የሩጫ ውድድር ለጥምቀት በአል ድምቀት የጎላ ፋይዳ አለው ” ያሉት ደግሞ የጎንደር ከተማ ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ሃላፊ አቶ አበበ ላቀው ናቸው።
ውደድሩ የከተማውን የአትሌቲክስ እንቅስቃሴ በማነቃቃት ዘላቂ እንዲሆንም የጎላ ድርሻ እንዳለው ሀላፊው አስታውቀዋል።
በደጋፊዎች ማህበሩ አዘጋጅነት ዘንድሮ የሚካሄደው ታላቅ የጎዳና ላይ የሩጫ ውድድር ለ5ኛ ጊዜ መሆኑ ተመላክቷል ።