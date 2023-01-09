የሀገር ኢኮኖሚን እየጎዳ የሚገኘውን ህገ-ወጥ የወርቅ ንግድን ለመግታት ቅንጅታዊ አሰራር ያስፈልጋል-ዶክተር ፍጹም አሰፋ

አሶሳ (ኢዜአ) ጥር 01/2015 የሀገር ኢኮኖሚን እየጎዳ የሚገኘውን ህገ-ወጥ የወርቅ ንግድን ለመግታት ቅንጅታዊ አሰራር እንደሚያስፈልግ የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ገለጹ።
የማዕድን ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ፣ የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶ/ር ፍፁም አሰፋ ሚኒስትር ዲኤታዎች እንዲሁም የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሃሰን እና የክልሉ ከፍተኛ የስራ ሀላፊዎች በተገኙበት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የወርቅ ማዕድን ልማት እንቅስቃሴን ከተመለከቱ በኋላ በዘርፉ ተግዳሮትና መፍትሄዎች ዙሪያ ተወያይተዋል፡፡
የሃገር ኢኮኖሚን እየጎዳ የሚገኘውን ህገ-ወጥ የወርቅ ንግድ ለመግታት ቅንጅታዊ አሰራር ያስፈልጋል ያሉት ሚኒስትሯ ዛሬ ያደረጉት ውይይትም የተጠናከረ ቁጥጥር ለማድረግ አቅጣጫ የተቀመጠበት መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በቀጣይ አንድ ወርም በህገ-ወጥ የወርቅ ዝውውር ቁጥጥር ላይ ተጨባጭ ለውጥ ማምጣት የሚያስችል መሰረት ተጥሏል ብለዋል ሚኒስትሯ፡፡
የኢትዮጵያን የወርቅ አመራረት ከባህላዊ ወደ ዘመናዊ ለማሸጋገር እየተሠራ ነው ያሉት ደግሞ የማዕድን ሚኒስትር ዲኤታ አቶ ሚሊዮን ማቲዎስ ናቸው፡፡
በኢትዮጵያ በየዓመቱ ከሚመረተው ወርቅ እስከ 90 በመቶ የሚገኘው ከባህላዊ አምራቾች መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በባህላዊ መንገድ የሚመረተው የወርቅ ምርት ሳይቋረጥ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ወደ ብሔራዊ ባንክ የሚገባው እየቀነሰ መምጣቱን ጠቁመዋል፡፡
የችግሩ ምንጮች ከፈቃድ አሰጣጥ ጀምሮ የሚታዩ ክፍተቶች እንዲሁም ህገ-ወጥ ወርቅ አምራቾችና አዘዋዋሪዎች ዋነኞቹ እንደሆኑ ገልጸዋል፡፡
የሃገር መከላከያ፣ ፌዴራል ፖሊስ፣ የክልል መስተዳድሮችና የጸጥታ አካላት እንዲሁም ህብረተሰቡን ያሳተፈ ኮሚቴ በማቋቋም ለመቆጣጠር ጥረት መጀመሩን አስረድተዋል፡፡
ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ሚኒስቴሩ ፖሊሲ ከማሻሻል ጀምሮ ከሚመለከታቸው ተቋማትና ባለድርሻ አካላት ጋር የጀመራቸው የተቀናጁ ጥረቶች መኖራቸውን ሚኒስትር ዴኤታው ጠቁመዋል፡፡
በተለይም የሃገሪቱን የወርቅ ምርት እንዲጨምርና ለቁጥጥር በሚመች መልኩ አመራረቱን ከባህላዊ ወደ ዘመናዊ ለማሸጋገር በትኩረት እየተሠራ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
በሃገሪቱ ወርቅ በስፋት በሚመረትባቸው አካባቢዎች እየተበራከተ ለመጣው ህገ-ወጥ ግብይት ምክንያቱ የቁጥጥር ማነስ ነው ያሉት ደግሞ የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደበሌ ቃበታ ናቸው።
ይህን ደግሞ በዛሬው ውይይታችን በሚገባ አረጋግጠናል ብለዋል፡፡
በቅርቡ ስራ እንዲጀምር ያዋቀርነው ከሁሉም የተውጣጣ ኮሚቴም በጋራ ከሠራን ህገ-ወጥ የወርቅ ግብይትን በማስቆም ሃብቱ ለሃገር ልማት እንዲውል ማድረግ የሚያስችል ውጤት ማምጣት እንችላለን ሲሉ ገልጸዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ማዕድን ሃብት ልማት ቢሮ ሃላፊ አቶ ካሚል ሃሚድ፤ በክልሉ ህገ-ወጥ የወርቅ ግብይት ለመቆጣጠር የተደረገ ጥረት ቢኖርም ሙሉ በሙሉ ማስቆም አለመቻሉን ተናግረዋል፡፡
ይህም የሃገር ኢኮኖሚ እንደሚጎዳ ገልጸው፤ በውይይቱ የተቀመጠው አቅጣጫ ህገ-ወጥ ወርቅ አምራቾችንና አዘዋወሪዎችን ስርዓት ለማስያዝ አቅጣጫ ያመላከተ እንደሆነ አስታውቀዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኩርሙክ ወረዳ ማምረት ለመጀመር እንቅስቃሴ እያደረገ የሚገኘው የኩርሙክ ወርቅ ማምረቻ ካምፓኒ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ብሮክስ ወርቁ፤ ካምፓኒው በዓመት ዘጠኝ ቶን ወርቅ የማምረት አቅም እንደሚኖረው ገልጸዋል፡፡
በቅርቡ ወደ ማምረት እንደሚሸጋር ተናግረዋል፡፡
የአካባቢውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ ከማድረግ ጀምሮ ሃብቱን በዘላቂነት ማልማት በሚቻል መልኩ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አስረድተዋል፡፡