በዓለም ደረጃ ታዋቂ የሆኑ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ በ13 ኢንዱስትሪ ፓርኮች ገብተው በማምረት ላይ ናቸው

ባህር ዳር (ኢዜአ) ጥር 01/2015 በዓለም ደረጃ ታዋቂና ተወዳዳሪ የሆኑ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ በተገነቡ 13 ኢንዱስትሪ ፓርኮች ገብተው በማምረት የአገሪቱን ኢኮኖሚ በማጠናከር ላይ አንደሚገኙ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን አስታወቀ።
ኮርፖሬሽኑ በባህር ዳር ኢንዱስትሪ ፓርክ ገብቶ በጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ዘርፍ የሚሰማራ የእስራኤል ኩባንያ ጋር ዛሬ የማምረቻ ሼድ ርክክብ ስምምነት ተፈራርሟል።
የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አክሊሉ ታደሰ በስነ ስርዓቱ ላይ እንዳሉት ኢትዮጵያ በሁሉም ዘርፍ ያላት እምቅ ሃብት ለውጭ ኩባንያዎች ተመራጭ ያደርጋታል።
መንግስት የውጭ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ በወሰደው እርምጃ 13 የኢንዱስትሪ ፓርኮችን በመገንባት ለውጭ ባለሃብቶች ምቹ የማድረግ ስራ መከናወኑን ገልጸዋል።
በተገነቡት የኢንዱስትሪ ፓርኮችም በዓለም ደረጃ ታዋቂና ተወዳዳሪ የሆኑ ኩባንያዎች ገብተው በማምረት ምርቶቻቸውን ለውጭ ገበያ በመላክ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል።
“በተጨማሪም ከ100 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል በመፍጠር፣ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በአገር ውስጥ አምርቶ በመተካትና በእውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር ከፍተኛ አስተዋጾ እያበረከቱ ይገኛሉ” ብለዋል።
ዋና ስራ አስፈጻሚው አክለውም “በባህር ዳር ኢንዱስትሪ ፓርክ ገብቶ ለማምረት የመጣው የእስራኤል ኩባንያም በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ማምረት እንዲሸጋገር ተገቢው ድጋፍ ይደረጋል” ብለዋል።
የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሌሊሴ ነሜ በበኩላቸው “ኢትዮጵያ አስፈላጊ የሆኑ መሰረተ ልማቶችን አሟልታ አቅም ላላቸው ባለሃብቶች በሯን ክፍት ማድረጓ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ አገር አድርጓታል” ብለዋል።
አሁን ላይ የሰሜኑን ጦርነት በሰላም ለመፍታት የተደረገው ጥረት በርካታ የውጭ ባለሃብቶች ወደ አገር ውስጥ ገብተው በኢንቨስትመንት እንዲሰማሩ እድል መፍጠሩን ገልጸዋል።
በተጨማሪም የአገር ውስጥ ባለሃብቶችና ዳያስፖራዎች በአገራቸው መዋእለ ነዋያቸውን በማፍሰስ ራሳቸውን፣ ወገኖቻቸውንና አገራቸውን ለመጥቀም መነሳሳት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
ለውጭ ባለሃብቶች ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ፈጥነው ወደ ምርት እንዲገቡ ለማድረግ የድህረ እንክብካቤ ስትራቴጂ በማውጣት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ኩባንያቸው በ3 ሚሊየን ዶላር ወጭ በባህር ዳር ኢንዱስትሪ ፓርክ ለመሰማራት እየሰራ መሆኑን የገለፁት ደግሞ የአንበሳ ኢሊት ታክቲካል ቴክስታይል ኢንዱስትሪ ባለቤት ሚስተር ሊዮ ኢሳያስ ናቸው።
ወደ ማምረት ሲሸጋገርም ጨርቃጨርቅና አልባሳትን በጥራት በማምረት ለዓለም ገበያ በማቅረብ የውጭ ምንዛሬን ለማስገኘት የሚሰራ መሆኑን ገልፀዋል።
በመጀመሪያ ዙር ለ350 እንዲሁም ሙሉ በሙሉ ወደ ማምረት ሲሸጋገር ለ1ሺህ ዜጎች የስራ እድል እንደሚፈጥር አስታውቀዋል።
“የኛ ራእይ ጥራትና ደረጃቸውን የጠበቁ የጨርቃጨርቅ ምርቶችን ማምረት ነው። ጥራት ለኛ በጣም አስፈላጊ ነው” ብለዋል።
ለዚህም ጥራት ያላቸው ማሽኖችንና ቴክኖሎጅዎችን ከእስራኤል ማስገባት፤ ጥራት ያለው ጥሬ እቃ መጠቀም፤ እንዲሁም የሰው ሃይላችንን በእውቀትና ስልጠና ማብቃት ነው” ሲሉም አክለዋል።
በቅርቡ ከእስራኤል አገር በዘርፉ ከፍተኛ እውቀትና ልምድ ያላቸውን ከፍተኛ ባለሙያዎች በማስመጣት ለሚቀጠሩ ሰራተኞች በተግባር የተደገፈ ስልጠና እንደሚሰጥ አስታውቀዋል።
“የባህር ዳር ከተማን ለቱሪዝምና ኢንቨስትመንት ተመራጭ ለማድረግ እየተሰራ ነው ” ያሉት ደግሞ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ ናቸው።
ከተማ አስተዳደሩ በተገነባው ኢንዱስትሪ ፓርክም ሆነ በራሳቸው ገንብተው ወደ ማምረት ለሚሸጋገሩ የውጭና የአገር ውስጥ ኩባንያዎች ቀልጣፋ አገልግሎት በመስጠት ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጠር አስታውቀዋል።
የባህር ዳር ኢንዱስትሪ ፓርክ ከ81 ሚሊየን ዶላር በመጀመሪያው ምዕራፍ በ75 ሄክታር መሬት ላይ ተገንብቶ ወደ ስራ መግባቱን ከፓርኩ የተገኘው መረጃ ያመላክታል።