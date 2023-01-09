በሐረሪ ክልል 182ሺህ ሰዎች የጤና መድን አገልግሎት አባል ሆነዋል

ሐረር፤ ጥር 1 ቀን 2015 (ኢዜአ) ፡- በሐረሪ ክልል በማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን አገልግሎት 182ሺህ ሰዎች አባል መሆናቸውን የክልሉ ጤና ቢሮ አስታወቀ።
በክልሉ የ2015 በጀት ዓመት የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን አገልግሎት የአባላት ምዝገባና እድሳት የንቅናቄ መድረክ ተካሄዷል፡፡
የጤና ቢሮው ሃላፊ አቶ ያሲን አብዱላሂ በወቅቱ ፤ በክልሉ ማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን አገልግሎት አባልነት የተመዘገቡት ሰዎች ባለፈው የበጀት ዓመት ውስጥ መሆኑን ገልጸዋል።
ከተመዘገቡት ውስጥም 81ሺህ ሰዎች በክልሉ በሚገኙ የተለያዩ ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች የህክምና አገልግሎት ማግኘታቸውን ተናግረዋል፡፡
በንቅናቄው መድረኩ የተገኙት የብልፅግና ፓርቲ የሐረሪ ክልል ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አብዱጀባር መሃመድ ባደረጉት ንግግር፤ የጤና መድን አገልግሎት ማህበረሰቡን ለህክምና ከሚወጣ ድንገተኛ ወጪ የታደገና እርስ በእርስ የመደጋገፍ ባህላችንን ይበልጥ እያጎለበት የሚገኝ ነው ብለዋል ፡፡
በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎችም ያለምንም ክፍያ የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ እያስቻለ በመሆኑ በዘርፉ የተጀመረውን ስራ አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚገባ ተናግረዋል ፡፡
አገልግሎቱን ለማስፋትም ሁሉም የበኩሉን መወጣት እንዳለበትም አሳሰስበዋል ፡፡
በክልሉ የድሬ ጠያ ወረዳ ነዋሪ አቶ አሉዪ ዩሱፍ በሰጡት አስተያየት፤ የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን አገልግሎት ተጠቃሚ እንደሆኑ ገልጸው፤ ሆኖም እያጋጠማቸው ያለው የመድሃኒት አቅርቦት ችግር እንዲፈታላቸው ጠይቀዋል፡፡
የተነሳው የመድሀኒት አቅርቦት እጥረት ችግር ለማቃለል እንደሚሰራ በመድረኩ ላይ ተገልጿል፡፡
በንቅናቄው መረሃ ግብር ላይ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ፣የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን አገልግሎት አስፈጻሚዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የማበህረሰብ ተወካዮች ተገኝተዋል፡፡