የደብረ ዘይት ግብርና ምርምር ማዕከል የግብርና ቴክኖሎጂዎችን ለማህበረሰቡ ማቅረብ የሚያስችሉ አማራጮችን መጠቀም አለበት-የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 1/2015 የደብረ ዘይት ግብርና ምርምር ማዕከል የግብርና ቴክኖሎጂዎችን ለማህበረሰቡ ማቅረብ የሚያስችሉ አማራጮችን መጠቀም እንዳለበት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ።
የደብረ ዘይት የግብርና ምርምር ማዕከል የተሻሻለ የዶሮ ዝርያ በማቅረብና በማሰራጨት ረገድ በአቅሙ ልክ እየሰራ እንዳልሆነ ተገልጿል።
ቋሚ ኮሚቴው በኢትዮጵያ ግብርና ኢንስቲትዩት የደብረ ዘይት የግብርና ምርምር ማዕከል ባደረገው የመስክ ምልከታ ማዕከሉ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን ለማህበረሰቡ ማቅረብ የሚያስችሉ አማራጮችን መጠቀም እንዳለበት የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ሰለሞን ላሌ ተናግረዋል፡፡
ሰብሳቢው አክለውም ተቋሙ የተቋቋመበት አላማ ገበያን መሰረት ያደረጉ አዳዲስ የግብርና ቴክኖሎጂዎችንና እውቀቶችን በማመንጨት፣ በማላመድና በማሰራጨት የአርሶ አደሩን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል መሆኑን አንስተዋል።
ይሁን እንጂ ማዕከሉ የተሻሻለ የዶሮ ዝርያ በማምረትም ሆነ በማሰራጨት በኩል ከአቅም በታች እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በምርምር ማዕከሉ 153ሺህ 600 እንቁላል የሚያሳቅፍ እና 38 ሺህ 400 ጫጩቶችን ማስፈልፈል የሚያስችል ዘመናዊ ማሽን ቢኖርም ባለው አቅም ልክ እየተሰራ አለመሆኑን ጨምረው አስታውቀዋል።
ማዕከሉ ባደረገው የመስክ ምልከታ የተሻሻለ የዶሮ ዝርያ በማምረትም ሆነ በማሰራጨት በኩል በአቅሙ ልክ እየሰራ እንዳልሆነ አቶ ሰለሞን ተናግረዋል፡፡
በማዕከሉ በእንስሳት እርባታ ምርምር ዘርፍ የከብቶች አያያዝ እጅግ ኋላቀር መሆኑን ያነሱት ሰብሳቢው፤ ከብቶችን በዘመናዊ መንገድ በማርባት በኩል ቴክኖሎጂን መጠቀም እንደሚያስፈልግ አመላክተዋል፡፡
የቋሚ ኮሚቴው አባላት ማዕከሉ በጀት ሪቮልቭ እንዲያደርግ በህግ መደገፍ እንዳለበትም ማመላከታቸውን ከምክር ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።
ማዕከሉ ከኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ጋር ያለውን ቅንጅትታዊ አሰራር ማጠናከር እንዳለበትም ቋሚ ኮሚቴው አሳስቧል፡፡
የደብረ ዘይት ግብርና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር ዳኜ ሞጆ (ዶ/ር) ማዕከሉ ስራዎቹን በተገቢው እንዳያሳካ የበጀት እጥረት እና የሚጠቀሙባቸው ማሽኖች አሮጌ መሆናቸውን ተግዳሮት አንደሆነባቸው ለአብነት ጠቅሰዋል፡፡