አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 1/2015 የማዕድን ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ እና የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶ/ር ፍፁም አሰፋ በ14 ቢሊዮን ብር እየተገነባ የሚገኘውን ኩርሙክ የወርቅ ፋብሪካ ጎበኙ ።
የማዕድን ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ እና የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶ/ር ፍፁም አሰፋን ጨምሮ ከፍተኛ የፌደራልና የክልሉ መንግሥት የስራ ኃላፊዎች በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በ14 ቢሊዮን ብር እየተገነባ የሚገኘውን ኩርሙክ የወርቅ ፋብሪካ ጎብኝተዋል።
ሚኒስትሮቹ የግንባታውን ሂደት ከክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ አሻድሊ ሀሰን እና ከፌዴራልና ከክልሉ ከፍተኛ የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን መጎብኘታቸውን ሚኒስትር ታከለ ኡማ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ካሰፈሩት መረጃ መረዳት ተችሏል።
ኢንጂነር ታከለ “የወርቅ ምርትን በግዙፍ ኩባንያዎች ደረጃ የማሳደግ ትልማችን እውን እንደሚሆን ማሳያዎች አንዱ ዛሬ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ያየነው ግዙፉ ኩርሙክ የወርቅ ፋብሪካ ግንባታ ነው።” ብለዋል።
በማዕድን ክፍለ ኢኮኖሚ የተረጋጋ ኢኮኖሚ ግንባታን በትብብር ማሳካት እንደምንችል የዛሬው ጉብኝት የሚያሳይ ነው ሲሉም ገልጸዋል።