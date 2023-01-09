በጦርነቱ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ በመገንባት ረገድ አበረታች ሥራዎች ተከናውነዋል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 01/2015 በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ተከስቶ በነበረው ጦርነት የወደሙ መሰረተ-ልማቶችን መልሶ በመገንባት ረገድ አበረታች ሥራዎች መከናወናቸውን የከተማና መሰረተ-ልማት ሚኒስትሯ ጫልቱ ሳኒ ገለጹ።
በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል በጦርነቱ ጉዳት ደርሶባቸው የነበሩ ድልድዮች ተጠግነው ሙሉ በሙሉ ወደ ሥራ መግባታቸውንም ጨምረው ገልጸዋል።
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ታገሰ ጫፎ የተመራና የፌዴራል መንግሥት የሥራ ኃላፊዎችን ያካተተ ልዑክ ቡድን ወደ መቀሌ አቅንቶ የመሰረተ-ልማት አውታሮች ዳግም ሥራ በሚጀምሩበት ጉዳይ ውይይት ማድረጉ ይታወሳል፡፡
ይህን ተከትሎም የመብራት፣ ቴሌኮም፣ ባንክና ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በፍጥነት ሥራ መጀመር ችለዋል፡፡
ኢዜአ ያነጋገራቸው የከተማና መሰረተ-ልማት ሚኒስትሯ ጫልቱ ሳኒ እንዳሉት፤ በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ተከስቶ በነበረው ጦርነት በመሰረተ-ልማት አውታሮች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን አስታውሰዋል፡፡
የሰላም ስምምነቱን ተከትሎም መንግሥት መሰረተ-ልማቶችን ወደ ሥራ ለማስገባት ከፍተኛ ጥረት ማድረጉን ነው የተናገሩት፡፡
በዚህም መንገድን ጨምሮ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማትን በፍጥነት ሥራ ማስጀመር መቻሉን ጠቅሰዋል።
መንግሥት ቃል በገባው መሰረት ሌሎች የመሰረተ-ልማት ጥገና ሥራዎችን እያከናወነ መሆኑንም ሚኒስትሯ ገልጸዋል፡፡
እነዚህ ተግባራት ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም ጠቅሰዋል፡፡