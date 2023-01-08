በጋምቤላ ክልል የሙስና መከላከል ኮሚቴ ወደ ስራ ገብቷል

ጋምቤላ ታህሳስ 30/2015(ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል የተቋቋመው የሙስና መከላከል ኮሚቴ የሙስና ምንጭ ናቸው ተብለው በተለዩት ጉዳዮች ላይ እቅድ ነድፎ ወደ ስራ መግባቱ ተገለጸ።
በክልሉ የፀረ-ሙስና እንቅስቃሴውን አጠናክሮ ለማስቀጠል ሰባት አባላት ያሉት ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ መገባቱን የገለጹት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ አጁሉ ናቸው።
በክልሉ በተለይም የአገልግሎት አሰጣጥን ጨምሮ በሌሎች ዘርፎች ውስብስብ የሙስናና ብልሹ አሰራሮች ችግሮች መኖራቸውን ጠቁመው፤ ኮሚቴውም የሙስና ወንጀሎች ምንጭ ናቸው ያላቸውን ጉዳዮች በመለየት እቅድ ነድፎ ወደ ስራ መግባቱን አስታውቀዋል።
ሙስና ለሀገር ህልውና አደጋ በመሆኑ መላው የክልሉ ማህበረሰብ ከመንግስትና ከኮሚቴው ጎን በመሰለፍ የሚጠበቅበትን የዜግነት ኃላፊነት እንዲወጣም ርዕሰ መስተዳድሩ ጥሪ አቅርበዋል።
የክልሉ ፍትህ ቢሮና የኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ አኳይ አቡቲ በበኩላቸው ኮሚቴው ከተቋቋመ የአንድ ወር እድሜ ያለው ቢሆንም የተለያዩ ስራዎች ማከናወኑን ተናግረዋል።
ለስራው የሚያግዙትን በስሩ የመከላከል፣ የምርመራና የክስ ንዑሳን ኮሚቴዎችን በማቋቋም ወደ ስራ መግባቱን ለአብነት በማንሳት።
ኮሚቴው በክልሉ ለሙስናና ብልሹ አሰራሮች ምንጭ ናቸው ብሎ የለያቸውን የመሬት አስተዳደር፣ የንግድ፣ የገቢ አሰባሰብ፣ የሀሰተኛ ትምህርት ማስረጃዎችና ሌሎች ዘርፎችን በመለየት እቅድ አዘጋጅቶ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባቱን ገልጸዋል።
በእስካሁኑ ሂደትም ሶስት ጥቆማዎች ቀርበው በንዑሳን ኮሚቴው የማጣራትና የምርምራ ስራ እየተካሄደ መሆኑን ጠቁመው፤ ለኮሚቴው ስራ መቃናት የሁሉም አካላት ድጋፍና ትብብር ሊጠናከር እንደሚገባ የኮሚቴው ሰብሳቢ ጥሪ አቅርበዋል።