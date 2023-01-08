ከንቲባ አዳነች አቤቤ እና የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ ለአረጋውያን የምሳ ግብዣና የስጦታ ስነስርዓት አከናወኑ

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ታህሳስ 30/2015 (ኢዜአ) ከንቲባ አዳነች አቤቤ እና የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ አባላት ለአረጋውያን የምሳ ግብዣና የጋቢ የስጦታ የማልበስ ስነስርዓት አከናውነዋል፡፡

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ እና የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ አባላት ለአረጋውያን የምሳ ግብዣ እና ጋቢ የማልበስ የስጦታ ሥነ-ሥርዓት አከናውነዋል።

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በዛሬው ዕለት የመሠረተ ድንጋይ የተጣለው የሴቶች የተሃድሶ እና የስልጠና ማዕከል በሚገነባበት ቦታ ላይ የነበረው የአረጋውያን ማዕከል በአዲስ እና እጅግ ዘመናዊ ማዕከል እንደሚተካ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል።

በዚሁ ሥነ-ሥርዓት ላይ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በማዕከሉ የሚኖሩ የጎዳና ተዳዳሪዎችን የእንኳን አደረሳችሁ እና የምሳ ግብዣ አድርገዋል።

ዛሬ በተጀመረው እና በሚገነባው የሴቶች ማገገሚያ ማዕከልም ላይ በሥራ ዕድል ፈጠራ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ዕድል መመቻቸቱን መግለጻቸውን ከከንቲባ ጽህፈት ቤት ማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል።

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