አዲስ አበባ (ኢዜአ)ታህሳስ 30/2015 የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቺን ጋንግ በአፍሪካ ህብረት ይፋዊ የስራ ጉብኝት ሊያደርጉ ነው።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በአዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት በሚኖራቸው ይፋዊ የስራ ጉብኝት ከህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መህመት ጋር ውይይት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል።
በአዲስ አበባ ግንባታው የተጠናቀቀውን የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያ ማእከል የሚመርቁ መሆኑም ታውቋል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የፊታችን እሮብ በህብረቱ ይፋዊ የስራ ጉብኝት የሚያደርጉ ሲሆን ከህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ጋር በቻይና እና አፍሪካ ዘርፈ ብዙ የትብብር ግንኙነቶች ላይ ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል።
የቻይና የንግድ ሚኒስቴርና የአፍሪካ ህብረት እኤአ በሀምሌ በ2020 በአዲስ አበባ የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያ ማእከል ግንባታን ለማሳካት የሚያስችል ስምምነት ላይ መድረሳቸው ይታወሳል።
በዚህም መሰረት የማእከሉ የህንፃ ግንባታ በመጠናቀቁ የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቺን ጋንግ በተገኙበት የሚመረቅ ይሆናል።
በአውሮፓዊያኑ 2018 በቤጅንግ በተካሄደው የቻይና አፍሪካ ጉባኤ እና 7ኛው የሚኒስትሮች የጋራ ስብሰባ የቻይና አፍሪካ የትብብር ግንኙነት ተጠናክሮ በሚቀጥልበት ሁኔታ ላይ መምከራቸው ይታወሳል።
በዚህም ቻይና በተለይም በአፍሪካ በሽታን ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት ድጋፍ ለማድረግ ቁርጠኛ አቋም በመያዝ የማእከሉ ግንባታ እንዲሳካ ማድረግ ችላለች።
በማእከሉ ዘመናዊ የላቦራቶሪና የስልጠና ማእከላት እንዲሁም ሌሎች ክፍሎች ያሉ ሲሆን መገልገያዎቹ በቻይና መንግስት ይሟላሉ ተብሏል።
የማእከሉ ግንባታ እውን መሆንም በአፍሪካ የበሽታ ቁጥጥርና መከላከልን ለማጠናከር ትልቅ ትርጉም አለው ነው የተባለው።