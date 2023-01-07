የተደረሰው የሰላም ስምምነት እና የተገኘው ሰላም እንዲጸና ሁሉም ዜጋ ዘብ ሊቆም ይገባል- በላሊበላ የበዓሉ ታዳሚዎች

ላሊበላ (ኢዜአ) ታህሳስ 29/2015 የተደረሰው የሰላም ስምምነት እንዲጸና እና የተገኘው ሰላም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሁሉም ዜጋ ለሰላም ዘብ ሊቆም እንደሚገባ የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን በላሊበላ ለማክበር የተገኙ እንግዶች ገለጹ።
የኢየሱስ ክርስቶስ የልደትን በዓል በላሊበላ እንድናከብር ያስቻለን በፌዴራል መንግሥትና በህወሣት መካከል የሰላም ስምምነት በመደረሱ ነው ሲሉም የልደት በዓልን በላሊበላ ውቅር አብያተክርስቲያናት ያከበሩ እንግዶች ገልጸዋል።
በበዓሉ ላይ ከታደሙት እንግዶች መካከል ኑሯቸውን በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ያደረጉት ሊቀ ስዩማን ጌታሁን አጥላው አንዱ ናቸው።
ሊቀ ስዩማን ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት በድንቅ ጥበብ በታነጹ አብያተ ክርስትያናት የኢየሱስ ክርቶስ የልደት በዓልን በላሊበላ ማክበር በመቻላቸው የተለየ ደስታ እንደተሰማቸው ተናግረዋል።
የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን በደመቀ መልኩ ለማክበር ከሚኖሩበት ከዋሽንግተን መጥተው ላሊበላ ለማክበር ያስቻላቸውም በመንግሥትና በህወሓት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት መሆኑን ተናግረዋል።
በፀጥታ ስጋት ምክንያት በባለፉት ዓመታት የልደት በዓልን በላሊበላ ማክበር ባይችሉም የዘንድሮውን በዓል በቦታው ተገኝተው ማክበር በመቻላቸው ደስታ እንደተሰማቸው ገልጸዋል።
የተደረሰው የሰላም ስምምነት እንዲጸና እና የተገኘው ሰላም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሁሉም ዜጋ ለሰላም ዘብ ሊቆም እንደሚገባ በመግለጽ።
በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውለደ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው በጎ ገፅታ ግንባታ የሚጠበቅባቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል።
እርሳቸውም ቱሪዝም ለኢትዮጵያ ትልቁ ሃብት በመሆኑ ይህን በማጉላት በሀገር ገፅታ ግንባታው ተግተው እንደሚሰሩም አረጋግጠዋል።
ኢትዮጵያ በዓለም ቅርስነት የተመዘገቡትን ጨምሮ የበርካታ ቅርሶች ባለቤት መሆኗን ገልጸው ዘርፉን በአግባቡ በማልማትና በመጠበቅ ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ መሳደግ ይገባልም ብለዋል።
በዓሉን ለማክበር ከቤተሰቦቻቸው ጋር ከፓርቹጋል የመጡት ዶክተር ውልታ ለማ እንዳሉት በዓሉ ደግነት፣ የመተባበርና መቻቻል እሴቶች የተንፀባረቁበት መሆኑን ግልጸዋል።
በተደረሰው የሰላም ስምምነት ምክንያት ከረጅም ጊዜ በኋላ በርካታ ወገኖች በዓሉን በሀገራቸው ከወገኖቻቸው ጋር በአንድነት ማክበር መቻላቸውንም ተናግረዋል።
አሁን የተገኘውን ሰላም ለማስቀጠል ሁሉም ዜጋ በሃላፊነት መንፈስ በትብብርና በቅንጅት መስራት እንደሚገባውም መክረዋል።
”ይህንን የዓለም ቅርስ የሆነውን የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስትያናትን መጎብኘት በመቻሌ ኢትዮጵያ የስልጣኔና የጥበብ መሰረት መሆኗን ተረድቻለሁ” ያለችው ደግሞ በዓሉን ለማክበር ከባህር ዳር የሄደችው ወጣት ሜሮን ጤናው ነች።
በዓልን በላሊበላ ማክበር ትልቅ ክብር መሆኑን ጠቅሳ፤ ወጣቱ የሃገሩን ቅርስ ሊያውቅና ሊጠብቅ እንደሚገባ ተናግራለች።
በሰላም መታጣት ምክንያት ባለፉት ዓመታት በዓሉን በዚህ መንገድ ለማክበር እንዳልተቻለ ጠቅሳ፤ አሁን የተገኘውን ሰላም አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ ገልፃለች።
በበዓል አከባበሩ የሀገር ውስጥና የውጭ እንግዶች እንዲሁም የመንግሥት የስራ ሃላፊዎች በተገኙበት በድምቀት ተከብሯል።