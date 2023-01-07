የክርስቶስ የልደት በዓል የመቻቻልና የሰው ልጆች ሁሉ እኩል መሆናቸውን ያስመሰከረበት በዓል ነው-አፈ-ጉባዔ ፋንቱ ተስፋዬ

ላሊበላ (ኢዜአ) ታህሳስ 29/2015 የክርስቶስ የልደት በዓል የመቻቻልና የሰው ልጆች ሁሉ እኩል መሆናቸውን ያስመሰከረበት በዓል ነው ሲሉ የአማራ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ-ጉባዔ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ ገለጹ።
የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል የዓልም ቅርስ በተመዘገበበት በላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ዛሬ በድምቀት ተከብሯል።
የአማራ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ-ጉባዔ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ ይህን የተናገሩት የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን ሲከበር ተገኝተው ባስተላለፉት መልዕክት ነው።
አፈ-ጉባዔዋ በመልዕክታቸው “በዓሉ ለሰው ልጆች ሰላምና መቻቻልን አስተምሮናል ሁሉም ዜጋ ለሰላም ሊቆም ይገባል” ሲሉም መልዕክት አስተላልፈዋል።
የተደረሰው የሰላም ስምምነት በክልሉ ክብረ በዓላትን በደመቀ መልኩ ለማክበር አግዟል ያሉት አፈ ጉባዔዋ፤ የሰላም ስምምነቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሁሉም የበኩሉን ሚና እንዲወጣም አሳስበዋል።
የቱሪዝም ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት በበኩላቸው ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ቅርስ ጥበቃ የተመዘገቡ የበርካታ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ቅርሶች ባለቤት መሆኗን ገልጸዋል።
በሀገሪቱ ዘርፈ ብዙ የቱሪዝም ሃብት ቢኖሩም ከዘርፉ የሚገኘው ገቢ ባለው ሀብት ልክ እንዳልሆነ ጠቅሰው፤ በተለይ ባለፉት ዓመታት በኮሮና ቫይረስና በጦርነት ምክንያት ዘርፉ ተቀዛቅዞ መቆየቱን ገልፀዋል።
ከተደረሰው የሰላም ስምምነት ጋር ተያይዞ ተቀዛቅዞ የቆየውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ለማነቃቃት ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ተናግረዋል።
በላሊበላ የገና በዓል የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ቱሪስቶች እንዲሁም የተለያዩ ሀገሮች አምባሳደሮች በተገኙበት በደመቀ ሁኔታ መከበሩ እየተሰራ ያለውን ስራ የበለጠ ለማነቃቃት ከፍተኛ አስተዋፅኦ ማበርከቱን ገልጽዋል።
በሀገሮች የተወከሉ አምባሳደሮች በላሊበላ በአካል መገኘታቸውም የላሊበላ ውቅር አብያተክርትያናትን ለመጠገን እየተደረገ ያለውን ጥረት የሚያግዝ መሆኑን ሚኒስትር ዴኤታዋ አመልክተዋል።
በክብረ በዓሉ የታየው ህብራዊ አንድነት ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ አስገንዝበው ቱሪዝሙን የበለጠ በማጉላት የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማሳደግ በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል።
የቱሪስት መዳረሻዎችን በአግባቡ በማልማትና በመጠበቅም የጎብኝዎችን ቁጥር ለመጨመር ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በትኩረት እየሰራ እንደሆነም አስረድተዋል።
በላሊበላ በተከበረው በዓልም ህዝቡ የእንግዳ ተቀባይነት የቀደመ አባቶቻችንን ትውፊት ያንፀባረቀ መሆኑን ጠቅሰው ለዚህም ምስጋና አቅረበዋል።
የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዲያቆን ተስፋው ባንታብል በበኩላቸው ከአንድ ቋጥኝ የተፈለፈሉ የቅዱስ ላሊበላ ድንቅ ስራዎች ባሉበት የዓለም ቅርስ በዓሉ ባለፉት ዓመታት በደመቀ ሁኔታ ማክበር ባለመቻሉ የቱሪዝም እንቅስቃሴ ተቀዛቅዞ እንደነበር አስታውሰዋል።
የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ የዘንድሮ የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በላሊበላ በደመቀ መልኩ መከበሩ ቱሪዝምን ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴው እንዲመለስ የላቀ ድርሻ እንዳለውም አመልክተዋል።
በዓሉ በዚህ መልኩ መከበሩም አንድነታችንን በማጠናከር ዘላቂ የልማት ስራዎችን ለማከናወንም ያግዛልም ብለዋል።
በክብረ በዓሉ የሀገር ውስጥና የውጭ እንግዶችን ጨምሮ የተለያዩ ሀገሮች አምባሳደሮች ታድመዋል።