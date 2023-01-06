በዓሉን ስናከበር ተካፍሎ በአንድነት በማሳለፍና የተቸገሩ ህፃናትን በማልበስ ሊሆን ይገባል-ከንቲባ ከድር

ድሬዳዋ (ኢዜአ) ታህሳስ 28/2015 የገና በዓልን ስናከበር የድሬዳዋ ልዩ መገለጫ በሆነው ተካፍሎ በአንድነት በማሳለፍና የተቸገሩ ህፃናትን በማልበስ ሊሆን ይገባል ሲሉ የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሃር ተናገሩ።
ከንቲባው ለመላው የክርስትና ኃይማኖት ተከታዮች የመልካም ምኞት መልዕክት ባስተላለፉበት ወቅት፤ የገና በዓል ስናከብር የተጀመሩ የሰላምና የልማት ተግባራትን ዳር ለማድረስ በመዘጋጀት ጭምር መሆን አለብን ብለዋል።
የተቸገሩትን በመደገፍ የድሬዳዋ ልዩ መገለጫ በሆነው በአንድነት ተካፍሎ በደስታ በማሳለፍ፣ የታመሙትን በመጠየቅና ችግረኛ ህፃናትን በማልበስ በዓሉን ማክበር እንደሚገባ አመልክተዋል።
በዓሉ ያለምንም የፀጥታ ችግር በደስታ ለማሳለፍ የፀጥታ አካላት የሚያከናውኗቸውን ተግባራት በየደረጃው የሚገኘው ህብረተሰብ መደገፍ እንደሚጠበቅበት ተናግረዋል።
ለመላው የክርስትና ኃይማኖት ተከታዮች ነገ የሚከበረው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት ቀን /የገና/ በዓል የሰላም፣ የጤና እና የፍቅር እንዲሆን ከንቲባው የመልካም ምኞት መልዕክት አስተላልፈዋል።