በአማራ ክልል ለገና በዓል ከ475 ሺህ በላይ ሰንጋዎች ለገበያ ቀርበዋል

ባህር ዳር (ኢዜአ) ታህሳስ 28/2015 በአማራ ክልል ለገና በዓል ከ475 ሺህ በላይ የደለቡ የእርድ ሰንጋዎች በአድላቢዎችና በኢንተርፕራይዞች ለገበያ መቅረባቸውን የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ አስታወቀ።
የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ የእንስሳትና እንስሳት ተዋፅኦ ግብይት ዳይሬክተር አቶ አንተነህ ዓለሙ ለኢዜአ እንደገለጹት የደለቡ የዳልጋ ከብቶች የቀረቡት በአድላቢዎችና በኢንተርፕራይዞች ነው።
የእንስሳት ግብይቱ እየተከናወነ ያለውም በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች በተቋቋሙ 1ኛና 2ኛ ደረጃ የቁም እንስሳት ግብይት ማዕከላት መሆኑን ተናግረዋል።
ግብይቱ ከደላላ ጣልቃ ገብነት ነፃ ሆነው አድላቢዎችና ገዥዎች በቀጥታ ተገናኝተው ግብይት እንዲፈፅሙ በተቀናጀ አግባብ የክትትልና ቁጥጥር ስራ እየተከናወነ ይገኛል።
የደለቡ የዳልጋ ከብቶች በበቂ መጠን ወደ ገበያ በመቅረቡ ህብረተሰቡ እንደየአቅሙ ገዝቶ በዓሉን እንዲያሳልፍ ምቹ ሁኔታ መፈጠሩን ገልፀዋል።
በተጨማሪም ከ3 ነጥብ 5 ሚሊዮን በላይ ዶሮዎችና ከ7 ሚሊዮን በላይ እንቁላል ለገበያ መቅረቡን ተናግረዋል።
አንድ ዶሮ እስከ 370 ብር፤ እንቁላል በአማካኝ 8 ብር እንዲሸጥ እየተደረገ ይገኛል ሲሉም አክለዋል።
በባህር ዳር ከተማ የእርድ እንስሳት ዋጋ ካለፈው ዓመት ጋር ሲነፃፀር ዘንድሮ የዋጋ ጭማሪ መኖሩን የእርድ እንስሳት ግብይት እየፈፀሙ ያገኘናቸው ወይዘሮ አስካለማርያም ፈንታሁን ገልጸዋል።
የደለበ ሰንጋ 40 ሺህ እስከ 75 ሺህ ብር እየተሸጠ በመሆኑ ዋጋው ባለፈው ዓመት ከነበረው ጋር ሲነፃፀር ጭማሪ እንዳለው ገልፀዋል።
ሌላኛው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ አቶ ጌትነት ደግአረገ በሰጡት አስተያየት የዕርድ እንስሳት ዋጋ ጭማሪ ማሳየቱን ጠቁመው ባለፈው ዓመት አንድ የደለበ ሰንጋ እስከ 60 ሺህ ብር ሲሸጥ እንደነበር አስታውሰው ዘንድሮ እስከ 80 ሺህ ብር፣ ዝቅተኛ ደግሞ ከ35 ሺህ ብር ጀምሮ እየተሸጡ መሆኑን አመልክተዋል።
በከተማው በእንስሳት ማድለብ ስራ የተሰማራው ወጣት አታላይ ቢሰጥ በበኩሉ ያደለባቸውን 20 ሰንጋዎች ለገና ገበያ ይዞ መቅረቡን ተናግሮ ባለፈው ዓመት ያደለባቸውን ስንጋዎች እስከ 40 ሺህ ብር መሸጡን አስታውሶ ዘንድሮ እስከ 65 ሺህ ብር እየሸጠ መሆኑን ገልጿል።