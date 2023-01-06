አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 28/2015 ከሁለት ኮከብና በላይ ባለ ማዕረግ ጄኔራል መኮንኖች በመዲናዋ የቤት መስሪያ ቦታ እጣ የማውጣት ስነ-ስርዓት ተካሄደ።
በዛሬው እለት ለበርካታ አመታት አገራቸውን እና ህዝባችውን በታማኝነትና በጀግንነት ላገለገሉ ከሁለት ኮከብ እና በላይ ባለ ማእረግ ጄኔራል መኮንኖች በአዲስ አበባ ከተማ የቤት መስርያ ቦታ እጣ የማውጣት ስነ-ስርአት በመከላከያ ሚኒስቴር ዋና መስሪያ ቤት ተካሔደል።
የግንባታ ሂደቱም በባለእድለኛውና በመከላከያ ሚኒስቴር በወጪ መጋራት መመሪያ እና አሰራር መሰረት የሚፈፀም መሆኑ ልዩ እንደሚያደርገው የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልዕክት አስታውቀዋል::
በቀጣይ አንድ አመት ጊዜ ውስጥም የተቀሩትን ባለ አንድ ኮከብ ጀነራሎችና ሲንየር ኮለኔሎች የመኖሪያ ቤት ባለቤት ለማድረግ እየሰራን እንገኛለን ብለዋል።
ይህ መርሀ-ግብር ሲፈጽም ከከፍተኛ ኮሎኔል ማእረግ ጀምሮ ወደላይ ያሉ የሰራዊቱን አባላት ተጠቃሚ የሚያደርግ አዲስ አሰራር ነው ሲሉም አስረድተዋል።
ከዚህ በተጨማሪም ለሁሉም የስራዊቱ መኮንኖችና አባላት የመኖሪያ ቤት ችግርን የሚቀርፉ የድጋፍ ፕሮግራሞችን አዲስ አበባን ጨምሮ በየክልሉ በየደረጃው በተሻለ ፍጥነትና አግባብ እንዲተገበሩ እየተደረገ እንደሚገኝና ይሄም በስፋት እንደሚቀጥል ገልጸዋል።
አገር ባላት አቅምና ኃብት ባለውለታዎቿን ልታከብርና ልታመሰግን ይገባታል ያሉት ሚኒስትሩ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ይህንን ፕሮግራም እንዲሳካ የሚያስፈልገውን መሬት በማዘጋጀት ላደረገው ከፍተኛ ድጋፍ በሚንስቴር መስሪያ ቤቱና በራሳቸው ስም አመስግነዋል።