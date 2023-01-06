የገና በዓል መንፈሳዊ እሴቶችን የምናስተዋውቅበትና አብሮነትን ለዓለም ህዝብ የምናስተምርበት ነው

ጋምቤላ፤ ታህሳስ 28/2015(ኢዜአ) የገና በዓል መንፈሳዊ እሴቶችን የምናስተዋውቅበትና አብሮነትን ለዓለም ህዝብ የምናስተምርበት ሊሆን ይገባል ሲሉ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ኡሞድ ኡጁሉ ገለጹ ።
ርዕሰ መስተዳድሩ በእንኳን አደረሳችሁ መልዕክታቸው፤ የዘንድሮው የገና በዓል ኢትዮጵያ በውስብስብ ፈተናዎች ውስጥ አልፋ ወደ ትንሣኤዋ እያመራች ባለችበት ወቅት የሚከበር በመሆኑ ልዩ እንደሚያደርገው ገልጸዋል።
ካለፉት ዓመታት አንፃር በተለይ ዘንድሮው የክልሉ ብሎም የሀገሪቱ ህዝቦችና መንግስት ፊታቸውን ወደ ልማት ባዞሩበትና የልማት እንቅስቃሴዎች በተጨባጭ እየታዩ ባሉበት ወቅት መሆኑም እንዲሁ።
ህብረተሰቡ በዓሉን ሲከብር የእርስ በእርስ ግንኙነቱንና አንድነቱን የበለጠ በሚያጠናክር ሁኔታ ማድረግ እንዳለበትም አመልክተዋል።
መንፈሳዊ እሴቶች የሚያዳብርበት፣ ተቻችሎና ተከባብሮ በጋራ መኖርንና መስራትን ለመላው የዓለም ህዝብ የሚያሳይበት እንደሆንም መልዕክት አስተላልፈዋል።
በዓሉን ስናከብር የክልሉን ሰላምና ልማት ወደ ላቀ ደረጃ በሚያደርስ ስሜትና የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት ሊሆን ይገባናል ብለዋል።
በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ህብረተሰቡ ከፀጥታ ሀይሎች ጎን በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግም ርዕሰ መስተዳድር ኡሞድ ኡጁሉ ጥሪ አቅርበዋል።