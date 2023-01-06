የገናን በዓል ስናከብር ወንድማማችነትን በሚያጠናከር መልኩ ሊሆን ይገባል

ሚዛን አማን፣ ታኅሣሥ 28 ቀን 2015 (ኢዜአ) የገናን በዓል ስናከብር ቂመኝነትንና ተንኮልን ከልባችን በማስወገድ ወንድማማችነትን በሚያጠናክር መልኩ ሊሆን ይገባል ሲሉ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶ/ር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ ተናገሩ ፡፡
ዶ/ር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ በእንኳን አደረሳችሁ መልዕክታቸው እንዳሉት፤ የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ለምድራችንና ለሰዉ ልጆች ብሩህ ተስፋን ይዞ የመጣ ልዩ መንፈሳዊ ምስጢር ያለው በዓል ነዉ፡፡
ይህንን ታላቅ መንፈሳዊ በዓል ስናከብር ለሰዉ ልጆች መልካሙን በመመኘት፣ በጎ ተግባርን በመስራት፣ እርስ በርስ በመዋደድና በመፈቃቀር፣ እንዲሁም ቂመኝነትንና ተንኮልን ከልባችን በማስወገድ ወንድማማችነትን በሚያጠናከር መልኩ ሊሆን ይገባል ብለዋል፡፡
የገና በዓል በሀገራችን ከሀይማኖታዊ ይዘቱ ባሻገር በተለየ ቀለምና ክዋኔ የሚከበር የደስታ በዓል መሆኑን ጠቁመዋል።
በዓሉ የሠላም ስምምነት በተደረገበትና በጦርነቱ ምክንያት ተራርቀው የቆዩ ወገኖቻችን ተገናኝተው በጋራ የሚያከብሩበት መሆኑ ልዩ እንደሚያደርገው ተናግረዋል፡፡
በዚህም በሀገራችን እየመጣ ያለው ሠላምና የብልጽግና ብርሃን ወደ ማይቀለበስበት ደረጃ እንዲደርስ ወንድማማችነት ይበልጥ ማጠናከር ይገባል ብለዋል፡፡
ርዕሰ መስተዳድሩ እንዳሉት አንድነትን በማጠናከር የተጀመሩ ስራዎችን ከመቼውም ጊዜ በላይ ማጠናከር እንደሚገባ ገልጸዋል።
በዓሉን ለተቸገሩ ወገኖች በማካፈልና በመርዳት በማክበር ኢትዮጵያዊ ባህልን ማጎልበት እንደሚገባ ጠቅሰው፤ በዓሉ የሠላም፣ የጤና፣ የብልጽግናና የደስታ እንዲሆን ተመኝተዋል።