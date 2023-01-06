መላው የክልሉ ህዝቦች ሰላምን አጽንተው በልማትም ላይ እንዲረባረቡ ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው ጥሪ አቀረቡ

ሀዋሳ ታህሳስ 28 ቀን 2015 (ኢዜአ) ፡- መላው የክልሉ ህዝቦች የተገኘውን ሰላም አጽንተው በልማት ስራም እንዲረባረቡ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው ጥሪ አቀረቡ።
ርዕሰ መስተዳደሩ ለክርስትና እምነት ተከታዮች ለገና በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል።
በመልዕክታቸውም የዘንድሮው የገና በዓል ሰላም በሰፈነበት ወቅት መሆኑ የተለየ እንደሚያደርገው ተናግረዋል።
አሁን ላይ ያገኘነውን የሰላም እድል በመጠቀም የህዝባችንን የመልማት እና የማደግ ፍላጎት ለማሳካት በትኩረት የምንሰራበት ጊዜ ላይ እንገኛለን ብለዋል።
ኢትዮጵያ ከጥንትም ጀምሮ የሚገጥሟትን ፈተናዎች በጽናት እያለፈች መምጣቷን ጠቅሰው፤ በህዝቦቿ ጥረት ጸንታ መቆየቷንም ጠቁመዋል።
እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ክልል የተገኘውን ሰላም አጽንቶ በልማት ስራውም ላይ በመረባረብ መላው የክልሉ ህዝቦች ከመንግስት ጎን እንዲቆሙ ርዕሰ መስተዳድሩ በመልዕክታቸው ላይ ጥሪ አቅርበዋል።
ኅብረተሰቡ የገናን በዓል ሲያከብር የቀደመ የመደጋገፍ እና የመረዳዳት ባህሉን በማጎልበት በተፈጥሮም ሆነ በሰው ሰራሽ ችግሮች ምክንያት በዓሉን በማይመች ሁኔታ የሚያከብሩ ወገኖቻችን በማሰብ እንዲደግፍም መልዕክት አስተላልፈዋል።