የገና በዓልን በመረዳዳትና በመተጋገዝ በአብሮነት ማክበር ይገባል-የሃይማኖት አባቶች

ደሴ (ኢዜአ) ታህሳስ 28/2015 የገናን በዓል አቅመ ደካሞችና የተቸገሩትን በመርዳት፣ በመጠያየቅና በአንድነትና በአብሮነት ማክበር ይገባል ሲሉ በደሴ ከተማ ያነጋገራቸው የሃይማኖት አባቶች አስገነዘቡ፡፡
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ-ክርስቲያን የደሴ ከተማ አስተዳደር ቤተ-ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ጠበብት ሲራክ መለሰ በበዓሉ ሁሉም ተደስቶ እንዲውል “የምንችለውን ማድረግ ሀይማኖታዊ ግዴታችን ነው” ብለዋል፡፡
በመሆኑም የገናን በዓል ስናከብር ከተቸገሩት ጋር በመረዳዳት፣ በመጠያየቅና በአብሮነት ሊሆን ይገባል ሲሉ ሊቀ ጠበብት ሲራክ አስገንዝበዋል፡፡
አቅመ ደካሞችን በማብላትና በማጠጣት በደስታ እንዲውሉ ማድረግ ከሁሉም የሚጠበቅ በጎ ተግባር መሁኑንም ገልጸዋል፡፡
ሊቀ-ጠበብት ሲራክ እንዳስገነዘቡት ሰላማችንና አንድነታችንን በማጠናከር ኢትዮጵያን መጠበቅና ሉዓላዊነቷን ማስቀጠልም የእያንዳንዳችን ድርሻ ነው፡፡
የደሴ መካነእየሱስ ቤተ ክርስቲያን መሪ ቄስ መስፍን ጌታሁን በበኩላቸው በዓሉ የደስታና የፍቅር በመሆኑ ለሌሎች ወንድም እህቶች የደስታ ምንጭ መሆን ይኖርብናል ብለዋል፡፡
የተራቡትን በማብላት፣ የተጠሙት በማጠጣት፣ የታረዙትን በማልበስ፣ የታመሙትን በመጠየቅ፣ የተቸገሩትን በመርዳትና በመንከባከብ ለሀገር አንድነትና ዘላቂ ሰላምም መፀለይና መስራት እንደሚገባም አስገንዝዋል።
በደሴ ከተማ የተጀመሩ ተስፋ ሰጭ ልማቶች እንዲቀጥሉ፣ የሰላም ስምምነቱ እንዲጸና በጋራ መስራትና በእምነቱ አስተምህሮ መሰረት በዓሉን ማክበር አለብን ብለዋል፡፡
በዓሉ የደስታና የሰላም በመሆኑ ምዕመኑ ሰላሙን እያሰበ በአንድነትና በፍቅር እንዲውል ያሳሳቡት ደግሞ በኢትዮጵያ ወንጌላዊያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የሰሜን ምስራቅ ዋና ፀሐፊ ፖስተር ግርማ ከበደ ናቸው፡፡
ኅብረተሰቡ በዓሉን በአቅሙ ልክ እንዲያከብርና ቤት ያፈራውን ለሌሎች በማካፈል አቅመ ደካሞችና የተቸገሩ ወገኖች በዓሉን በደስታ እንዲያሳልፉ ማድረግ ከሁሉም ይጠበቃል ብለዋል፡፡
የገና በዓል በሰላም እንዲከበር የፀጥታ መዋቅሩ አስፈላጊውን ቅደመ ዝግጅት ማድረጉን የደሴ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር አሳምነው ሙላት ገልጸዋል፡፡
ኅብረተሰቡ የአካባቢውን ሰላምና ፀጥታ ሊጠብቅ እንደሚገባ ጠቁመው፤ አጠራጣሪ የሆኑ ነገሮች ሲያጋጥሙት ፈጥኖ ለፖሊስ ጥቆማ እንዲሰጡም አሳስበዋል፡፡
እንዲሁም በበዓል ዝግጅት ድንገተኛ የእሳት አደጋ እንዳይከሰት፣ ለበዓሉ ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ ሲንቀሳቀስ በሐሰተኛ የብር ኖቶች እንዳይጭበረበር አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ሲሉ አስገንዝበዋል።
የሃይማኖት አባቶቹና ኮማንደር አሳምነው ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮችም እንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡