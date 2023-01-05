የተጀመረውን ሀገራዊ ለውጥና የህዝብ ተጠቃሚነት የበለጠ ለማረጋገጥ የአመራሩን አንድነትና ውህደት በማጎልበት ይሰራል- በብልፅግና ፓርቲ የአማራና የኦሮሚያ ክልሎች ብልፅግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች

ባህር ዳር (ኢዜአ) ታህሳስ 27/2015 ህብረ ብሄራዊ አንድነትን በጠበቀ አግባብ የተጀመረውን ሀገራዊ ለውጥና የህዝብ ተጠቃሚነት የበለጠ ለማረጋገጥ የአመራሩን አንድነትና ውህደት በማጎልበት እንደሚሰሩ በብልፅግና ፓርቲ የአማራና የኦሮሚያ ክልሎች ብልፅግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች አስታወቁ።
የፌደራል፣ የአማራና ኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ አመራሮችን ያሳተፈ “ህብረ ብሄራዊ ወንድማማችነትን ለዘላቂ ሰላምና ለሁለንተናዊ ብልፅግና” በሚል መሪ ሃሳብ የጋራ ምክክር መድረክ በባህር ዳር ከተማ ለሁለት ቀናት ተካሂዷል።
የምክክር መድረኩን መጠናቀቅ ተከትሎ በብልፅግና ፓርቲ የአማራና የኦሮሚያ ክልሎች ብልፅግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ኃላፊዎች ማምሻውን በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል።
ኃላፊዎቹ በመግለጫቸው ህብረ ብሄራዊ አንድነትን በጠበቀ አግባብ የተጀመረውን ሀገራዊ ለውጥና የህዝብ ተጠቃሚነት የበለጠ ለማረጋገጥ የአመራሩን አንድነትና ውህደት ለማጎልበት እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል።
ከኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ጋር በጋራ ርብርብ ኢትዮጵያን አፅንቶ ለማስቀጠል በከፍተኛ ቁርጠኝነት እንደሚሰሩም በጋራ መግለጫቸው አመልክተዋል።
በፓርቲው የአማራ ክልል ብልፅግና ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ግርማ የሺጥላ እና የኦሮሚያ ክልል ብልፅግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ፍቃዱ ተሰማ በመግለጫቸው ብልፅግና ውሁድ ፓርቲ በመሆኑ ለአገራዊ ለውጡ መቀጠል በጋራ እየተሰራ ነው ብለዋል።
የአማራ ክልል ብልፅግና ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ግርማ የሺጥላ በውይይት መድረኩ በጠንካራ ትብብር እስካሁን በተከናወኑ ስራዎች የተገኙ ለውጦችን ያጋጠሙ ችግሮችን በመለየት መልካም ተሞክሮዎችን ለማስቀጠል መግባባት መፈጠሩን ገልፀዋል።
የአማራና የኦሮሚያ ክልሎች ጠንካራ የህዝብ ትስስር ያላቸው መሆናቸውን ጠቅሰው፤ በወንድማማችነት መንፈስ ተቀራርቦ በመስራት ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችል ውይይት መደረጉንም አብራርተዋል።
በዚሁ መድረክ የሁለቱ ክልል ህዝቦች ኢትዮጵያን አጽንቶ ለማስቀጠል ያላቸውን ከፍተኛ ፍላጎት አመራሩ ዳር ለማድረስ በቁርጠኝነት ለመስራት የጋራ መግባባት ላይ መደረሱን አስረድተዋል።
ሀገር ለማፍረስ የሚሰሩ ፅንፈኛ ኃይሎችን በጋራና በተናጠል በመታገል ጠንካራ ሀገራዊ አንድነት እንዲጎለብት እየተሰራ ያለው ስራም በበለጠ ትብብር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታወቀዋል።
ለዚህም አሁን ላይ የተፈጠረውን የአመራር ለአመራር ግንኙነት በቀጣይ ወደ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነትና ኢኮኖሚያዊ ትስስር ለማሳደግ በጋራ እንደሚሰራ ሀላፊው ገልጸዋል።
ኃላፊው አክለውም ይህን ለማስፈጸምም ዝርዝር ዕቅድ በማውጣት እስከ ታች ድረስ ክልሎቹ በሚዋሰኑባቸው ዞኖችና ወረዳዎች ለመተግበር ከስምምነት ላይ መደረሱን ገልጸዋል።
በፓርቲው የኦሮሚያ ክልል ብልፅግና ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ፍቃዱ ተሰማ በበኩላቸው የጋራ መድረኩ ዋና ዓላማ በጋራ ያስመዘገቧቸውን ድሎች በመገምገም ያጋጠሙ ችግሮች በጋራ መፍታት ነው ብለዋል።
በዚህም የበላይ አመራሩን አንድነት በበለጠ በማጠናከርና የሚነሱ ብዥታዎችን በማጥራት የሁለቱን ክልሎች ወንድማማችና እህትማማች በማጠናከር በህዝቦች ዘንድ ያለውን መተማመን ማጎልበት መሆኑን ተናግረዋል።
እንዲሁም በሀገራዊ ለውጡ ማግስት ተጀምሮ በተለያዩ ምክንያቶች የተቋረጠውን የሁለቱን ክልሎች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማስቀጠል ያለመ ጭምር እንደሆነም አቶ ፍቃዱ ገልጸዋል።
ከውጭም ሆነ ከውስጥ ሆነው የፅንፈኛ ኃይሎችን አጀንዳ የሚያሰራጩ ሀይሎችን በጋራ በመታገል የሀገር አንድነትንና ብልፅግና ማረጋገጥ እንደሆነም አስረድተዋል።
የብልፅግና ፓርቲ በሀገራችን የተቃጣውን የህልውና አደጋ በበሳል አመራር እየተመራ በጋራ ርብርብ በመቀልበስ ወደ ዘላቂ ሰላም የሚያደርስ ስራ መሰራቱንም አመልክተዋል።
በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ የተጀመረው የውይይት መድረክም በቀጣይ በተመሳሳይ መልኩ በኦሮሚያ ክልል እንደሚካሄድም አቶ ፍቃዱ አስታውቀዋል።
ከትናንት ጀምሮ በተካሄደው የጋራ መድረክ ከክልሉ ከወረዳ፣ ዞን፣ ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ እንዲሁም የፌዴራልና የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ አመራሮች መሳተፋቸው ታውቋል።