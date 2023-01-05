የድሬዳዋ አስተዳደር መሠረታዊ የልማት እና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን የመመለስ ጥረቱን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገለጸ

ድሬዳዋ (ኢዜአ) ታህሳስ 27/2015 የድሬዳዋ አስተዳደር መሠረታዊ የልማት እና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን የመመለስ ጥረቱን አጠናክሮ እንደሚቀጥል የአስተዳደሩ ከንቲባ ከድር ጁሃር ገለጹ።
የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሃር ዛሬ በአስተዳደሩ እና በህዝብ የነቃ ተሳትፎ የማህበራዊ አገልግሎት የልማት ጥያቄዎችን በተሻለ አደረጃጀት እና አሠራር ለመፍታት የተዘረጋው አዲስ የብሎክ አደረጃጀትና አቅጣጫ ይፋ በተደረገበት ስነ-ስርዓት ላይ ነው።
ባለፉት የለውጥ አመታት በድሬዳዋ በየደረጃው የሚገኘውን ህዝብ ተሳትፎና ተጠቃሚነትያረጋገጡ የሰላም፣ የልማት እና የመልካም አስተዳደር ተግባራት ተከናውነዋል ብለዋል።
እነዚህን ጅምር ውጤቶች ከነዋሪው እና ከልማት አጋሮች ጋር በመቀናጀት ወደ ላቀ ደረጃ በማድረስ የህዝብን ያልተፈቱ የመልካም አስተዳደር እና የልማት ጥያቄዎች ለመመለስ በቁርጠኝነት እንደሚሰራ አረጋግጠዋል።
በዛሬው ዕለትም የህብረተሰቡን የማህበራዊ አገልግሎት ጥያቄዎች በተሻለ ደረጃ ለመፍታት ነዋሪው ልማቱን ለማገዝ በገንዘብ፣ በጉልበት እና በዕውቀት የተቀናጀ ርብርብ ማድረግ የሚያስችለው የብሎክ አደረጃጀትና አሠራር ስራ ላይ መዋሉን ገልጸዋል።
አደረጃጀቱ ከመንደር ጀምሮ የነዋሪውን የልማት እና የዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ ተነሳሽነት በመጨመር ችግር ፈቺ በሆኑ የአካባቢው ልማቶች ላይ ተሳትፎና ተጠቃሚነቱን እንዲያሳድግ ያደርጋል ብለዋል።
አስተዳዳሩ በአደረጃጀቱን ለሚከናወኑ ስራዎች ስኬታማነት የድርሻውን ዕገዛ እና ክትትልያጠናክራል ያሉት ከንቲባ ከድር፤ የልማት አጋራትና ባለሃብቶች የተለመደ ትብብራቸውን እንዲያጠናክሩ ጥሪ አስተላልፈዋል።
የድሬዳዋ አስተዳደር የከተማ ልማት እና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር ጀማል ኢብራሂም በበኩላቸው በህዝብ፣ በአስተዳደሩ እና በልማት አጋራት ቅንጅት የተሰሩ መሰረተ ልማቶች የነዋሪውን መሠረታዊ የልማት ጥያቄዎች እያቃለሉ መሆናቸውን ገልፀዋል።
አዲሱ የብሎክ አደረጃጀት ጅምር ተግባራትን በተሻለ ደረጃ ለመፈፀም ነዋሪው ርብርብ እንዲያደርግም አስገንዝበዋል።
የድሬዳዋ አስተዳደር የአካባቢ ልማት እና ህብረተሰብ ተሳትፎ ልማት ኤጀንሲ ኃላፊ ወይዘሮ ረሂማ አወል በበጀት አመቱ በነዋሪው፣ በልማት አጋራት እና በባለሀብቱ ተሳትፎ የህዝብ መሠረታዊ የአካባቢ ልማት ጥያቄዎች የሚያቃልሉ የተለያዩ 13 የልማት ፕሮጀክቶች በ20 ሚሊዮን ብር እየተሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ዛሬ ይፋ የተደረገው አዲሱ የብሎክ አደረጃጀት ልማቱን በተቀናጀ እና በተናበበ መንገድ ውጤታማ ለማድረግ፤ በሰላም እና በመልካም አስተዳደር ማረጋገጥ ተግባራት የነዋሪው ተሳትፎ እና ተጠቃሚነትን ከብሎክ ጀምሮ እስከ አስተዳደር ደረጃ በሚያረጋግጥ መንገድ በሶስት ቀበሌዎች በሞዴልነት እንደሚተገበር ጠቁመዋል።
በውይይቱ ላይ የተሳተፉ ባለሃብቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች እና ነዋሪዎች ለአካባቢው ልማት፣ ዘላቂ ሰላም እና መልካም አስተዳደር መስፈን የድርሻቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።