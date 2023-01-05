ሃሰተኛ ማስረጃን ለማረጋገጥ የሞከሩ ሶስት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ

ታህሳስ 27/2015 (ኢዜአ) በኤጀንሲው ዋና መስርያ ቤት ቀርበው ሃሰተኛ የልደት፣ ፍቺ እና ያላገባ ማስረጃ ለማረጋገጥ የሞከሩ ሶስት ግለሰቦች በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ አበባ የወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ገለጸ።
1ኛው ግለሰብ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ጽህፈት ቤት የተሰጠ የፍቺ ምዝገባ ሰርተፍኬት አስመስሎ በማሰራት በጥብቅና ውክልና ለማረጋገጥ ታህሳስ 26 ቀን 2015 የቀረበ ሲሆን በተደረገ ማጣራት በእጁ የተገኘው የግለሰቡ የነዋሪነት መታወቂያ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ወረዳ 12 የተሰራ ሃሰተኛና ተመሳስሎ የተሰራ መሆኑ መረጋገጡ ተገለጿል።
2ኛዋ ግለሰብ በየካ ክፍለ ክተማ ወረዳ 1 ጽህፈት ቤት የተሰጠ የልደት እና ያላገባ ማስረጃ እንዲሁም ይህን የነዋሪነት መታወቂያ ተመሳስሎ የተሰራ ታህሳስ 25 ቀን 2015 ይዛ በመቅረብ ለማረጋገጥ ስትሞክር በቁጥጥር የዋለች መሆኑ ተመላክቷል።
3ኛው ግለሰብ በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ጽህፈት ቤት በተመሳሳይ ሁኔታ የተሰራ የልደት ማስረጃ ዛሬ ታህሳስ 27 ይዞ በመቅረብ ለማረጋገጥ ሲሞክር በተደረገ የሰነድ ማጣራት ሃሰተኛ መሆናቸው በመረጋገጡ የኤጀንሲው ስነ-ምግባር እና ፀረ ሙስና ክፍል በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ የተደረገ ሲሆን በሁሉም ተጠርጣሪዎች ላይ ተጨማሪ ምርመራ እየተደረገ እንደሚገኝ ኤጀንሲው አስታውቋል።
በከተማችን ከግዜ ወደ ግዜ ተመሳስለው የሚሰሩ ሃሰተኛ ሰነዶች እየተበራከቱ የመጡና ከፍተኛ የዘርፉ ስጋት እየሆኑ የመጡ መሆኑ መምታጣቸውን ገልጾ ህብረተስቡ ከመሰል ወንጀል ተግባራት ራሱን እንዲጠብቅና ሃሰተኛ ሰነድ ሲያዘጋጅ ሲመለከተ ጥቆማ እንዲሰጥ ተቋሙ አሳስቧል።