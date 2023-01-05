በላልይበላ የገና በዓል በሰላም ተከብሮ እንዲውል ከ200 በላይ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ተሰማርተዋል

ላልይበላ (ኢዜአ) ታህሳስ 27 ቀን 2015 በላልይበላ ከተማ የገና በዓል በሰላም ተከብሮ እንዲውል ከ200 በላይ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች መሰማራታቸውን የከተማ አስተዳደሩ ፖሊስ ፅህፈት ቤት አስታወቀ።
የጽህፈት ቤቱ ሃላፊ ኮማንደር እንግዳው ሆዴነው ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለፁት፤ የገና በዓል በላልይበላ ከተማ በየዓመቱ በደመቀ መልኩ ይከበራል።
ይሁን እንጅ ባለፉት አራት አመታት በተከሰተው የኮረና ቫይረስና በጦርነቱ ምክንያት በዓሉ ከሌሎች አካባቢዎች የሚመጡ እንግዶችና ቱሪስቶች ባልተገኙበት ሁኔታ ሲከበር ቆይቷል።
በአሁኑ ወቅት ባለው አንፃራዊ ሰላም የላልይበላ ከተማ የገና በዓልን በደመቀ መልኩና ያለምንም የፀጥታ ችግር ለማክበር በቂ ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል።
ለዚህም ለፀጥታ ሃይሉ አጋዥ የሆኑ ከ200 በላይ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች በፀጥታ፣ በትራፊክ፣ እንግዶችን በመደገፍና በመንከባከብ ስራ እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በበዓሉ ዋዜማ ጀምሮ የላልይበላ ከተማ የገና በዓል ያለምንም የፀጥታ ችግር ተከብሮ እንዲውል ህብረተሰቡን ያሳተፈ የፀጥታ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል።
በበዓሉ ወቅት ወንጀል ሲፈፀሙ በፍጥነት ፍርድ ለመስጠት ጊዜያዊ ችሎት ጭምር መሰየሙንም ገልፀዋል።
በዚህም ትናንትና የስርቆት ወንጀል ፈፅመው እጅ ከፈንጅ የተያዙ ሁለት ወጣቶችን በጊዜያዊ ችሎቱ አንድ ወር እና የአንድ ዓመት ከሁለት ወር በእስራት እንዲቀጡ ፍርድ መሰጠቱንም ጠቁመዋል።
በላልይበላ የገና በዓል ያለምንም የፀጥታ ችግር ተከብሮ እንዲያልፍ የፀጥታ መዋቅሩ ሌት ተቀን እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው፤ ህብረተሰቡም አጠራጣሪ የፀጥታ ስጋት ሲያጋጥም ለፀጥታ አካላት ጥቆማ እንዲሰጥ ጥሪ አቅርበዋል።
በከተማው የትራፊክ ስራ ሲያስተባብር ያገኘነው ወጣት ካሳሁን አሰፋ በበኩሉ በከተማው የመጡ እንግዶች የትራፊክ አደጋ እንዳያጋጥማቸውና ለእንግዶች ቦታ የመጠቆም ስራ እየሰራ መሆኑን ተናግሯል።
”እንግዶች በሰላም መጥተው በሰላም እንዲመለሱ የኛ የላልይበላ ወጣቶች አደራ ነው” የሚለው ወጣት ካሳሁን እንግዶች ያለምንም ችግር በዓሉን እንዲያሳልፉም ሃላፊነታቸውን እየተወጡ መሆናቸውን ተናግሯል።
ወጣት ሃብታሙ ወንድሙ በበኩሉ የገና በዓልን ለማክበር ላልይበላ የመጡ እንግዶችን እግር በማጠብ ወጣቱ በበጎ ፈቃድ ስራ ተሰማርቶ እያገለገለ መሆኑን ገልጿል።
”በዓል ለማክበር የመጡ እንግዶቻችን በሰላም አክብረው እንዲመለሱ ለፀጥታ ሃይሉ አጋዥ ሆነን እየሰራን ነው” ብሏል።
የበጎ ፈቃድ አገልግሎቱ በዓሉ እስኪጠናቀቅ ድረስ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ወጣቶች አስታውቀዋል።