የገና በዓል በሰላም እንዲከበር ፖሊስ አስፈላጊው ዝግጅት አድርጓል-የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል

ሚዛን (ኢዜአ) ታኅሣሥ 27 ቀን 2015 የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የገና በዓል በሰላም እንዲከበር አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉን አስታወቀ።
በኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክተር ምክትል ኮማንደር ናካ ባንዚኬዝ እንደገለጹት በክልሉ የገና በዓል በሰላም እንዲከበር በየደረጃው ከሚገኙ የፀጥታ መዋቅር አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጓል።
በክልሉ ከሚገኙ የፀጥታ ተቋማት ጋር በመቀናጀት በዓልን ተከትሎ ሊፈጸሙ የሚችሉ ወንጀሎችን ለመከላከል ስምሪት መሰጠቱን ገልጸዋል።
ህብረተሰቡ በግብይት ወቅት በሐሰተኛ የብር ኖቶችና ባዕድ ነገር ተቀላቅሎ በሚሸጡ ምግብና መጠጦች እንዳይጭበረበር ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚጠበቅበት አስገንዝበዋል።
ምክትል ኮማንደር ናካ አያይዘውም ህብረተሰቡ ለፀጥታ ስጋት የሆነ አጠራጣሪ ሁኔታና የወንጀል ድርጊት የሲያጋጥሙት ወዲያው ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠት ወንጀልን በጋራ እንዲከላከል አሳስበዋል።
በበዓል ዋዜማና የበዓሉ ዕለት የትራፊክ አደጋ እንዳይከሰት አሽከርካሪዎች በጥንቃቄ እንዲያሽከረክሩና ከታሪፍ በላይ እንዳያስከፍሉ ለመከላከል የትራፊክ ፖሊሶች በቂ ዝግጅት ማድረጋቸውን ገልጸዋል።
በበዓል ዝግጅት የእሳት አደጋ እንዳይከሰት ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግም ምክትል ኮማንደር ናካ አሳስበዋል።