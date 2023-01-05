የሐረሪ ክልል መንግስት የመንገድ መሰረተ ልማት ችግሮችን ለመፍታት በትኩረት እየሰራ ነው

ሐረር ታህሳስ 27/2015 (ኢዜአ) የክልሉ መንግስት በከተማና ገጠር የመንገድ መሰረተ ልማት ችግሮችን ለመፍታት በትኩረት እየሰራ መሆኑን የሐረሪ ክልል ርእሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ገለጹ፡፡
በሀረሪ ክልል ሶፊ ወረዳ በ17 ሚሊዮን ብር የተገነባ የጠጠር መንገድ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ተደርጓል።
የክልሉ ርእሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ባሉበት የተመረቀው የ10 ኪሎ ሜትር መንገድ በወረዳው የሚገኙ 3 ቀበሌዎችን የሚያገናኝና ነዋሪውን ለገበያና መሰል አገልግሎቶች ተደራሽ እንደሚያደርግም ተገልጿል።
ርእሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ መንገዱን መርቀው በከፈቱበት ወቅት እንደገለፁት የክልሉ መንግስት በከተማና ገጠር የመንገድ መሰረተ ልማት ችግሮችን ለመፍታት በትኩረት እየሰራ ነው፡፡
በሶፊ ወረዳ አው በርከሌ፣ ሀሮ ሰመኔና ገንደ ሀሰን ቀበሌዎችን የሚያገናኘው ይኸው የ10 ኪሎ ሜትር የጠጠር መንገድ ትኩረት ተሰጥቷቸው ለአገልግሎት ከበቁ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ መሆኑንም ተናግረዋል።
አያይዘውም ከኤረር በር ጀምሮ እስከ አው ኡመር እየተገነባ የሚገኘውን የመንገድ ፕሮጀክት አስፈላጊውን ትኩረት በመስጠት ለማጠናቀቅ ሊሰራ እንደሚገባም ርእሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል፡፡
በክልሉ እየተጓተቱ የሚገኙ ሌሎች ፕሮጀክቶችም በተያዘላቸው ጊዜ ተጠናቀው ለአገልግሎት እንዲበቁ አመራሩ በቁርጠኝነት መስራት እንደሚገባው አሳስበዋል።
የሀረሪ ክልል መንገድ ልማት እና ትራንስፖርት ቢሮ ሃላፊ ኢንጅነር ጠይባ አብደላ በበኩላቸው መንገዱ ለተሸከርካሪ ያልተመቸ በመሆኑ ከማህበረሰቡ ይቀርቡ ለነበሩ የመንገድ ጥያቄዎች ምላሽ የሚሠጥ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የመንገዱ መገንባት አርሶ አደሩ ምርቱን ለገበያ ለማቅረብ ይገጥመው የነበረውን ችግር ከማፍታት ባሻገር ሃኪም ጋራ ላይ ያለውን የተፈጥሮ ህብት አልምቶ ለመጠቀም እድል የሚከፍት መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በአካባቢው ያለውን የእምነ በረድ እና መሰል ማእድኖች አልምቶ ለመጠቀም ለኢንቨስትመንት ዘርፉ ጥሩ እድል የሚፈጥር መሆኑንም አክለዋል፡፡
ከሶፊ ወረዳ ነዋሪዎች መካከል አርሶ አደር አህምድ ኢብራሂም እንዳሉት በአካባቢው በክላስተር ተደራጅተው ድንች እና መሰል ምርቶችን ቢያመርቱም መንገዱ የተበላሸ በመሆኑ ለገበያ ለማቅረብ ከፍተኛ ችግር ይገጥማቸው እንደ ነበር አስታውሰዋል፡፡
የግብርና ስራቸውን ለማዘመንም ማሽነሪዎችን ለመጠቀም የመንገድ ችግር እንደነበረባቸው በመጠቆም የመንገዱ መገንባት የነበረባቸውን ችግር የፈታላቸው መሆኑን ገልፀዋል፡፡
የተጀመረውን የመንገድ መሰረተ ልማት አጠናክሮ በማስቀጠል መንገድ ያልደረሰባቸው ቦታዎች ላይ የመንገድ ግንባታ ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ገልፀዋል፡፡
አርሶ አደር አብዱረህማን ኡስማን በበኩላቸው መንገዱ ከፍተኛ የሆነ ችግር የነበረበት እና ለተሸከርካሪ ያልተማቸ እንደነበር ገልፀዋል፡፡
የመንገዱ መገንባት አካባቢው የውሃ መሰረተ ልማት ተደራሽ እንዲሆን እንደሚያደርግ ጠቁመው ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸውም ገልፀዋል፡፡