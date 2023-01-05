የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የመልካም አስተዳደር ሥራዎች አፈጻጸም ልኬት ከጥር ወር ጀምሮ ይካሄዳል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 27 ቀን 2015 የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የመልካም አስተዳደር ሥራዎች አፈጻጸም ልኬት ከጥር ወር ጀምሮ እንደሚያካሂድ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም አስታወቀ።
ተቋሙ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የመልካም አስተዳደር ሥራዎች አፈጻጸም ለመለካት የሚከናወኑ ተግባራትን አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሃን ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል።
በተቋሙ የአስተዳደር በደል መከላከል ዳይሬክተር አቶ ኪዳኔ በላይ በዚሁ ወቅት እንደተናገሩት፤ ለልኬቱ መነሻ የሆነው በተሻሻለው የማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1142/2011 መሰረት መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም ተቋሙ በአዋጁ መሰረት አስተዳደራዊ በደሎች የሚቀረፉበትን ሁኔታ የማጥናት እና ምክረ ሐሳብ የማቅረብ ስልጣን እንደተሰጠው ተናግረዋል።
ልኬቱን ለማከናወን አስቀድሞ በርካታ ተግባራት መከናወናቸውን ገልጸው፤ በዚህም የተቋማትን የአፈጻጸም ደረጃ መለካት የሚያስችል መመሪያ ከውጭ አማካሪ ጋር መዘጋጀቱን ጠቁመዋል።
በተዘጋጀው መመሪያ መሠረት የሙከራ ልኬት በተመረጡ ተቋማት ላይ መከናወኑን እና ለተቋሙ አመራሮች እና ባለሙያዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መሰጠቱን ተናግረዋል።
የሚመለከታቸው የፌደራል፣ የክልል እና የከተማ አስተዳደሮች በመመሪያው ላይ ግብዓት እንዲሰጡበት መደረጉንም አስረድተዋል።
ልኬቱን ለማከናወን ወደ ተቋሙ ከሚመጡ ቅሬታዎችና አቤቱታዎች እንዲሁም በርካታ የኅብረተሰብ ክፍሎች አገልግሎት ለማግኘት አዘወትረው የሚሄዱባቸው ተቋማት መለየታቸውን አመላክተዋል።
የልኬቱ አላማም መልካም አስተዳደርን ከማስፈን አንጻር በተቋማት መካከል በጎ የሆነ ውድድርን ለመፍጠርና የተሻለ አገልግሎት አሰጣጥን ለማበረታታት መሆኑን ጠቁመዋል።
የመንግስት መሥሪያ ቤቶች የሚሰጧቸውን አገልግሎቶች ጥራት ደረጃ ማሳየት እና በልኬቱ ውጤት መሠረት ለመስሪያ ቤቶቹ እውቅና መስጠት ወይም የማሻሻያ ሀሳብ ማቅረብ ከልኬቱ ዓላማዎች መካከል ይገኙበታል ብለዋል።
ልኬቱ እንደ መነሻ በ15 ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች እንደሚካሄድ ዳይሬክተሩ ገልጸው፤ ሂደቱ ከ3ኛው ሩብ ዓመት ጀምሮ የሚከናወን መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የመንግስት አካላት፣ህብረተሰቡ እንዲሁም መገናኛ ብዙሃን ለልኬቱ ስኬት የሚጠበቅባቸውን ሚና እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል።