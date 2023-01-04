ሃገርን በመገንባትና በእውቀት የበለጸገ ትውልድ በመቅረጽ ረገድ ከምሁራን ታላቅ ኃላፊነት ይጠበቃል

ወልዲያ (ኢዜአ) ታህሳስ 26 ቀን 2015 “ሃገርን መገንባት የሚችልና በእውቀት የበለፀገ ትውልድ በመቅረጽ ረገድ ከምሁራን ታላቅ ኃላፊነት ይጠበቃል ” ሲሉ የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ነመራ ገበየሁ ገለጹ።
”በሃገር ግንባታ የምሁራን ሚና” በሚል መሪ ሃሳብ በወልዲያ ዩኒቨርስቲ ለሶስት ቀናት ሲካሄድ የቆየው የምሁራን ውይይት መድረክ ዛሬ ተጠናቋል።
ሚኒስትር ዴኤታው በወቅቱ ፤ ሀገራችን ከመቼውም ጊዜ በላይ ከምሁሮቿ በጥልቅ ምርምር የታገዘ ሙያዊ የልማት ተሳትፎን እንደምትሻ ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ የለውጥ ጉዞ እንደጀመረች የገጠሟት ፈተናዎችን ተከትሎ በኢኮኖሚ እንቅስቃሴዋ ላይ ዘርፈ ብዙ ተጽዕኖዎች መድረሱን አውስተዋል።
የሀገሪቱን ችግሮች በጥንካሬ በማለፍ ወደ ላቀ ደረጃ ለመሻገር ከምሁራኖቿ ትርጉም ያለው ስራ እንደሚያስፈልግ አመልክተዋል።
ዶክተር ነመራ ፤ በተለይም ሃገርን በመገንባትና በእውቀት የበለፀገ ትውልድ በመቅረጽ ረገድ ታላቅ ኃላፊነት ይጠበቃል ብለዋል።
በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና አለም አቀፍ ግንኙነት ትምህርት ክፍል ኃላፊ ረዳት ፕሮፌሰር ኑሩ ያሲን እንዳሉት፤ በሀገር ግንባታ ስራ ምሁራን ግንባር ቀደም ሃላፊነት አለባቸው።
ሀገርን ከችግር የሚያወጣ ጥልቅ ምርምርና ጥናት የማድረግ ኃላፊነታችንን እንወጣለን ብለዋል።
”ምሁራን ሀገራዊ ኃላፊነታችንን ተወጣን የምንለው ለመንግስት የሃሳብ ምንጭና ለፖሊሲ አውጪዎች ግብዓት ልንሆን ስንችል ነው” ሲሉም አክለዋል።
”ለአንድነትና ለሃገር ዘላቂ እድገት ቀናኢ የሆነ ትውልድ ለመፍጠር የዩኒቨርሲቲ ምሁራን ከማንም የላቀ ኃላፊነት አለብን” ያሉን ደግሞ በዩኒቨርስቲው የአካዳሚክና ፕሮግራም ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሳሙኤል ንጋቴ ናቸው።
”ዜጎች ከአካባቢያዊ አስተሳሰብ ወጥተው የአንድነት አቀንቃኝ እንዲሆኑ ከእኛ ብዙ ይጠበቃል፤ ይሄን ከስኬት ለማድረስ እኛ ምሁራኖች የድርሻችንን እንወጣለን” ሲሉ አስታውቀዋል።