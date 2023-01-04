ምሁራን ማህበረሰቡን በዕውቀትና በሞራል በማነጽ በሀገር ግንባታ ሂደት ውስጥ ሚናቸውን መወጣት አለባቸው – አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ

ሀዋሳ (ኢዜአ) ታህሳስ 26/2015 ምሁራን ማህበረሰቡን በዕውቀትና በሞራል በማነጽ በሀገር ግንባታ ሂደት ውስጥ የሚጠበቅባቸውን ሃላፊነት መወጣት እንዳለባቸው የቱሪዝም ሚኒስትሯ አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ ተናገሩ።
“በሀገር ግንባታ ሂደት የምሁራን ሚና” ዙሪያ የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን በሶስት ካምፓሶች ውይይት እያደረጉ ይገኛል።
በውይይት መድረኩ መክፈቻ ላይ የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢና የቱሪዝም ሚንስትሯ አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ እንዳሉት በዕውቀት፣ ክህሎትና ሞራል የተገነባ መልካም ስነ-ምግባር ያለው ዜጋ በማፍራት በኩል ምሁራን ትልቅ ድርሻ አላቸው።
ከአለም አቀፍ ተሞክሮዎች በመነሳት ችግር ፈቺ የሆኑ የምርምር ስራዎችን በማከናወን ለሀገር ለውጥ መስራት እንደሚጠበቅባቸውም ተናግረዋል።
”ምሁራን ከሌሎች የማህበረሰቡ አካላት አንጻር ተጨማሪ ሀላፊነቶች አሉባቸው” ያሉት ሚኒስትሯ “የማህበረሰብ ችግርን ከመፍታት አንጻር ሚናቸው ከፍተኛ ነው” ብለዋል።
መንግሰት የምሁራንን አበርክቶት ከፍ ለማድረግ ይረዳ ዘንድ የውይይት መድረክ ማዘጋጀቱን የተናገሩት ሚኒስትሯ ከውይይቱም ገንቢ ሀሳቦችና ግብአቶች እንደሚጠበቅ ጠቅሰዋል።
እንደ ሚኒስትሯ ገለጻ የምክክሩ መድረኩ ባለፉት ጥቂት አመታት የተገኙ ስኬቶች እንዳይደናቀፉ በጋራ ለመስራት ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር መሆኑን ገልጸዋል።
“በዚህ ውይይትም እንደ ሀገር ያሉ አቅሞችን አሰባስቦ ለለውጥ መስራት የሚያስችሉ የዳበሩ ሀሳቦች ይገኙበታል” ያሉት አምባሳደር ናሲሴ ”መንግስት በውይይቱ የሚሰጡ አዳዲስ የመፍትሄ ሀሳቦችን ተቀብሎ ስራ ላይ ለማዋል ቁርጠኛ ነው” ብለዋል።
የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አያኖ በራሶ በበኩላቸው ”ያለንበት ጊዜ ውስብስብና ውድድር የበዛበት ጊዜ እንደመሆኑ ምሁራን በሀገር ግንባታ ዙሪያ የተሻለ ሀሳብ በማቅረብ ረገድ የበኩላቸውን እንዲወጡ የውይይት መድረኩ ተዘጋጅቷል” ብለዋል።
የውይይት መድረኩ ችግሮችን ለመፍታት ምሁራን በአንድ ላይ በመሆን ለሀገር ግንባታ የድርሻቸውን እንዲወጡ ያስችላል ነው ያሉት።
ውይይቱ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ሲሆን በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ዋና ግቢ፣ በግብርና ኮሌጅና በበንሳ ዳዬ ካምፓስ እየተካሄደ ሲሆን በዩኒቨርሲቲው የሚገኙ ምሁራንና የአስተዳደር ሰራተኞች በመሳተፍ ላይ ናቸው።