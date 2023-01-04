የገና በዓል በሰላም እንዲከበር አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉን ፖሊስ አስታወቀ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 26/2015 የገና በዓል በሰላም እንዲከበር አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት ከሚከበሩት በዓላት መካከል ተጠቃሽ የሆነው የገና በዓል የፊታችን ቅዳሜ ታህሳስ 29 ቀን ይከበራል።
በአሉ በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ ፖሊስ ያደረገውን ዝግጅት በማስመልከት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ መግለጫ ሰጥተዋል።
የህዝብ ግንኙነት ሃላፊው በመግለጫቸው በቀጣይነት የሚከበሩትን ክብረ በዓላት ጨምሮ ለአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ አስፈላጊው ሁሉ የጸጥታ ጥበቃ ዝግጅት መጠናቀቁን ተናግረዋል።
ለእነዚህ ሁነቶች የጸጥታ ግብረ ሃይሉ የ60 ቀናት እቅድ በማውጣት ወደ ስራ መግባቱንም ገልጸዋል።
በበዓላት ወቅት የሀሰተኛ የገንዘብ ዝውውርን ጨምሮ ሌሎች የወንጀል ሙከራዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ የጠቆሙት ምክትል ኮማንደር ማርቆስ በተለይም በገበያ ስፍራ ህብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ መክረዋል።
የሕዝብ እንቅስቃሴ በሚበዛባቸው አካባቢዎች፣ በመዝናኛና ሌሎች ስፍራዎችም በጥንቃቄ መንቀሳቀስ ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።
የትራፊክ አደጋን ለመከላከል የትራፊክ ፓሊስ ከሚያደርገው ቁጥጥርና ክትትል በተጨማሪ አሽከርካሪዎች በጥንቃቄ በማሽከርከር ከአደጋ ተጠንቀቁ ሲሉም መክረዋል።
በየትኛውም አካባቢ አጠራጣሪ ነገሮች ሲጋጥሙ ህብረተሰቡ በየአቅራቢያው በሚገኙ ፖሊስ ጣቢያዎች በግንባር በመቅረብ ወይም በስልክ ቁጥሮች 011-1-11-01-11 እና በ991 ነፃ የስልክ መስመር በመደወል እንዲያሳውቅ ጠይቀዋል።