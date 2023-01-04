በጋምቤላ ክልል የእንስሳትን ጤና በመጠበቅ ከዘርፉ የሚገኘውን ምርት ለማሳደግ እየተሰራ ነው

ጋምቤላ ፤ ታህሳስ 26 ቀን 2015(ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል የእንስሳትን ጤና በመጠበቅ ከዘርፉ የሚገኘውን ምርት ለማሳደግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ እንስሳትና ዓሳ ሀብት ልማት ቢሮ ገለጸ።
በሌማት ትሩፋቱ የተፈጠረውን መነቃቃት በመጠቀም በተለይ የወተት ተዋጽኦ ምርትን አሁን ከደረሰበት 25 ሚሊዮን ሊትር ወደ 62 ሚሊዮን ሊትር ለማሳደግ መታቀዱን ቢሮው አስታውቋል።
በክልሉ ግማሽ ሚሊዮን ለሚሆኑ የዳልጋ ከብቶች የአባሰንጋ በሽታ መከላከያ ክትባት በዘመቻ ለመስጠት እየተሰራ እንደሚገኝ ተመልክቷል።
የቢሮው ኃላፊ አቶ ኡኮች ማሉት፤ በጋምቤላ ክልል ሰፊ የእንስሳት ሀብት ቢኖርም ባለፉት ዓመታት የጤና አገልግሎቱና የአረባብ ዘይቤው ባለመዘመኑ አርሶና ከፊል አርብቶ አደሩ በሚፈልገው ልክ ከዘርፉ ተጠቃሚ ሳይሆኑ መቆየታቸውን ለኢዜአ ተናግረዋል።
አሁን ላይ ለዘርፉ ትኩረት በመሰጠቱ በግብርና ቢሮ በአንድ መምሪያ ሲመራ የነበረው የእንስሳት ሀብት ዘርፍ በአሁኑ ወቅት እራሱን ችሎ በቢሮ ደረጃ ተደራጅቶ የእንስሳት ሀብቱን ጤና አገልግሎትና የአረባብ ዘይቤ ለማሻሻል በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል።
በሌማት ትሩፋቱ የተፈጠረውን መነቃቃትና ምቹ አጋጣሚ በመጠቀም በተለይም የወተት ተዋጽኦ ምርትን አሁን ከደረሰበት 25 ሚሊዮን ሊትር በእቅድ ዘመኑ መጨረሻ ወደ 62 ሚሊዮን ሊትር ለማሳደግ መታቀዱን አስታውቀዋል።
ለእቅድ ስኬታማነትም የእንስሳት ጤና አገልግሎቱንና የአረባብ ዘይቤውን ለማሻሻል በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ነው የገለጹት።
በአሁኑ ወቅት በክልሉ 500 ሺህ ለሚሆኑ የዳልጋ ከብቶች የአባሰንጋ በሽታ መከላከያ ክትባት በዘመቻ ለመስጠት እየተሰራ እንደሚገኝ ያመለከቱት ደግሞ የቢሮ የእንስሳት ጤና አጠባበቅ ዳይሬክተር ዶክተር አካሉ ከበደ ናቸው።
ክትባቱ እየተሰጠ ያለው የእንስሳት ጤና አገልግሎቱን ሽፋን በማሳደግ በዘርፉ በሌማቱ ትሩፋት እቅድ የታለመውን ግብ ለማሳካት እንዲያግዝ መሆኑን አስረድተዋል።
ቀደም ሲልም በክልሉ ሁሉም ወረዳዎች ለዳልጋ ከብቶች የጉሮርሳ መከላከያ ክትባት መሰጠቱን አስታውሰዋል።
በኢታንግ ልዩ ወረዳ የፑልኬድ ቀበሌ የሚያረቧቸውን እንስሳት ሲያስከትቡ ኢዜአ ያነጋገራቸው አቶ ጋሪዊች ቦል በሰጡት አስተያየት፤ ባለፈው ክረምት ተከሰቶ በነበረው ጎርፍ ከብቶቻችን በመጎዳታቸው የወተት ምርት ቀንሶ ነበር ብለዋል።
የመጀመሪያው ዙር ክትባት ከተሰጠ በኋላ ከብቶቹ በማገገም የሚሰጧቸው የወተት ምርት መጨመሩን ገልጸዋል።
ክትባቱ ለሚያረቧቸው እንስሳት ጤንነት የሚጠቅም በመሆኑ መደሰታቸው የገለጹት ደግሞ የዚሁ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ኛዋ ጋርኮት ናቸው።