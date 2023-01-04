በተገኘው ሰላም የገና በዓልን በላልይበላ ከተማ ለማክበር በቅተናል፤ በተደረገልን አቀባበልም ኮርተናል

ወልዲያ (ኢዜአ)ታህሳስ 26/2015 በተገኘው ሰላም የገና በዓልን በላልይበላ ከተማ ለማክበር በቅተናል ፤ በነዋሪው በተደረገልን አቀባበልም ኮርተናል ሲሉ ከተለያዩ አካባቢዎች በአሉን ለማክበር ወደ ከተማዋ የገቡ እንግዶች ገለጹ።
ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የገና በአልን ለማክበር እየገቡ ላሉ እንግዶች በኢትዮጵያዊ ባህል አቀባበል እየተደረገ መሆኑን የላልይበላ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል ።
ከባህርዳር ከተማ የመጡት ወይዘሮ አንጓች መንግስቴ ለኢዜአ እንደገለጹት ከዚህ ቀደም ለ10 ተከታታይ አመታት የገናን በአል በላልይበላ አክብረዋል ።
ባለፉት ሶስት ዓመታት ደግሞ በኮሮና ወረርሽኝና በጦርነቱ ምክንያት ለበአሉ ወደ ከተማው ሳይመጡ መቆየታቸውን አስታውሰዋል ።
“ዘንድሮ የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ ሰላም በመስፈኑ በዓሉን ለ11ኛ ጊዜ ለማክበር ወደ ላልይበላ መጥቻለሁ፤ የከተማዋ ወጣቶች እግር በማጠብና ማረፊያ ቦታ በመስጠት ባደረጉልኝ አቀባበል ኮርቻለሁ “ብለዋል ።
“ወጣቶችን ጨምሮ የከተማዋ ነዋሪዎች ቅርሱን ለመጎብኘትና በዓሉን ለማክበር ለሚመጡ እንግዶች እያደረጉ ያለው አቀባበል በኢትዮጵያዊነቴ እንድኮራ አድርጎኛል” ሲሉም አክለዋል ።
“ከሰላም የማይገኝ ነገር የሌለ በመሆኑ ከፍ ያለ ዋጋ መከፈል ካለበት ለሠላም ለሚደረግ ጥረት ነው” ያሉት ደግሞ በበዓሉ ላይ ለመታደም ከአዊ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞን የመጡት ቀሲስ ኃይሉ ሰማኸኝ ናቸው።
በተለይም ባለፉት ሁለት አመታት በነበረው ጦርነት በአሉን ለማክበርም ሆነ አካባቢውን ለመጎብኘት ሳይችሉ መቆየታቸውን አስታውሰዋል ።
መንግስት ባደረገው ከፍተኛ ጥረት ዘንድሮ ሰላም በመስፈኑ እርሳቸውን ጨምሮ በርካታ ህዝብ ከተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ላልይበላ ለመገናኘት በመብቃቱ መደሰታቸውን ገልጸዋል።
“የአካባቢው ወጣቶችም በጥንቱ የአባቶቻችን እንግዳ አቀባበል መሰረት ለእንግዶች እያደረጉ ባለው መስተንግዶና እንክብካቤ እንድኮራ አድርጎኛል” ብለዋል።
ጦርነት በተለይ በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚያደርሰው ተጽእኖ አስከፊ ነው ” ያለችው ደግሞ ከምእራብ ጎጃም ደቡብ አቸፈር የመጣችው ወጣት ቢታንያ ታደሠ ናት።
ሰላም በመስፈኑ የገናን በአል በላልይበላ ለማክበር መምጣቷን ገልጻ “አሁን ላይ የተገኘውን ሰላም አጠናክሮ ማስቀጠል ለመንግስት ብቻ የምንተወው ተግባር ሳይሆን የሁሉንም ኢትዮጵያዊ ጥረትና ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው ” ስትል አመልክታለች ።
በሰሜን ወሎ ዞን የላሊበላ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ ተሰፋ ሀብቴ በበኩላቸው “የከተማው ማህበረሰብ የገና በዓልን ለማክበርና ቅርሱን ለመጎብኘት የሚመጡ እንግዶችን በኢትዮጵያዊ ጨዋነትና ባህል እየተቀበለ ነው” ብለዋል።
በተለይም ወጣቶች የእንግዶችን እግር በማጠብና የማረፊያ ቦታ ለሌላቸው በመስጠት እያገለገሉ መሆኑን ተናግረዋል።
ስንቅ ያለቀባቸው እንግዶች እንዳይቸገሩ ከዛሬ ጀምሮ ከህብረተሰቡ ምግብ በማሰባሰብ እስከ በዓሉ ማግስት የሚዘልቅ የምገባ ፕሮግራም መዘጋጀቱን ከንቲባዋ አስታውቀዋል ።