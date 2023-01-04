ታህሳስ 26/2015 (ኢዜአ) ከግጭትና ጦርነት አዙሪት በመውጣት ለመጪው ትውልድ የምትመች አገር መገንባት አለብን ሲሉ ፕሮፌሰር ሃረገወይን አሰፋ ተናገሩ፡፡
የሰሜን ኢትዮጵያን ችግር በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በመንግሥት እና ህወሓት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ወሳኝ እርምጃ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
በትግራይ ክልል አድዋ አካባቢ የተወለዱት ፕሮፌሰር ሃረገወይን አሰፋ፤ በ1972 ዓ.ም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን አጠናቀው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመግባት የፋርማሲ ትምህርታቸውን በመከታተል የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን አግኝተዋል።
በትምህርታቸው ባስመዘገቡት ከፍተኛ ውጤትም በዩኒቨርሲቲው ማስተማር የቻሉ ሲሆን፤ በፈረንጆቹ 1993 ለድህረ-ምረቃ ትምህርት ወደ አሜሪካ በማቅናት በሚሲሲፒ ዩኒቨርሲቲ ተምረው በ1999 የፒ. ኤች. ዲ. ተመራቂ መሆን ችለዋል።
ለሦስት ዓመታት ያህል በቴኔስ ዩኒቨርሲቲ የፖስት ዶክተራል ፕሮግራም የምርምር ቆይታ የነበራቸው ሲሆን፤ ከዚያም ወደ ቦስተን በማቅናት ፓራቴክ ፋርማሲ የተባለ ኩባንያ ውስጥ ለሰባት ዓመታት በመድኃኒት ምርምር እስከ ከፍተኛ ሳይንቲስትነት አገልግለዋል።
በኩባንያው በነበራቸው ቆይታም “ሳረሳይክሊን” የተባለ መድኃኒት በመቀመም በ2018 እውቅና ሲያገኙ በ2019 የኬሚስትሪ ጀግና የሚል ዓለም አቀፍ ሽልማትንም መቀዳጀት ችለዋል።
ከእኚህ ዓለም አቀፍ እውቅና ካላቸው ምሁር ፕሮፌሰር ሃረገወይን አሰፋ ጋር ኢዜአ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ጉዳዮች በማስመልከት ቆይታ አድርጓል፡፡
በቆይታቸውም በኢትዮጵያ የሚስተዋሉ ችግሮችን እልባት ለመስጠት የሰላም አማራጭን ብቻ መከተል፣ መነጋገርና መግባባት አስፈላጊ ስለመሆኑ አንስተዋል።
በአንድ አገር የተሳለጠ ልማትና እድገት ለማምጣት ሰላም መተኪያ የለውም ያሉት ፕሮፌሰር ሃረገወይን፤ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ሁሉም ለሰላም ቅድሚያ ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ብለዋል።
የሰላም እሴት የሚገነባው በአብሮነት፣ አንድነትና ትብብር በመሆኑ ለትውልዱ ከልዩነት ይልቅ አንድነትን ማስተማር ተገቢ መሆኑን ገልጸዋል።
በመሆኑም ከግጭትና ጦርነት አዙሪት በመውጣት ለመጪው ትውልድ የምትመች አገር መገንባት አለብን ሲሉ አስገንዝበዋል።
ለትውልዱ የአገር ፍቅርን፣ መተሳሰብን፣ አንድነትን ማስረጽና ለሁሉም የምትመች አገር መገንባት ይገባል ነው ያሉት።
በኢትዮጵያ ልማትን በማረጋገጥ ዜጎችን ከድህነት ለማውጣት ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ ለነገ የማይባል ሥራ መሆን አለበት ብለዋል።
በመንግሥት እና ህወሓት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት ለሕዝቦች ዘላቂ ሰላም ልዩ ትርጉም የሚሰጠው በመሆኑ ሁላችንም ልንደግፈው የሚገባ መልካም ተግባር ነው ሲሉ ተናግረዋል።
የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ መንግሥት መሰረታዊ አገልግሎቶችን እያስጀመረ፣ ሰብአዊ ድጋፍ በስፋት ተደራሽ እንዲሆን እያደረገና የወደሙ መሰረተ-ልማቶችን በመገንባት ላይ መሆኑ ይታወቃል።