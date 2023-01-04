የጣልያን ሴሪ አ ከዓለም ዋንጫው በኋላ ዛሬ ሲመለስ ኢንተር ሚላን ከናፖሊ የሚያደርጉት ጨዋታ ተጠባቂ ነው

አዲስ አበባ(ኢዜአ) ታህሳስ 26/2015 በዓለም ዋንጫ ምክንያት ለሰባት ሳምንታት ተቋርጦ የነበረው የጣልያን ሴሪ አ ዛሬ ሲመለስ የሊጉ መሪ ናፖሊ ከኢንተር ሚላን የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል።
በ16ኛ ሳምንት መርሐግብር ሁሉም ጨዋታዎች ዛሬ ይደረጋሉ።
ከምሽቱ 4 ከ 45 በሳን ሲሮ ስታዲየም ኢንተር ሚላን ከሊጉ መሪ ናፖሊ የሚያደርጉት ጨዋታ ተጣባቂ ነው።
በሉቺያኖ ስፓሌቲ የሚሰለጥነው ናፖሊ በ41 ነጥብ የደረጃ ሰንጠረዡ አናት ላይ ተቀምጧል።
በአንጻሩ ኢንተር ሚላን በ30 ነጥብ አምስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል።
በ33 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ኤሲ ሚላን ወደ አርቺ ስታዲየም በማቅናት ከቀኑ 8 ሰአት ከ30 ከሳለረንቲና ጋር ይጫወታል።
ጁቬንቱስ ወደ ጂኦቫኒ ጂኒ ስታዲየም በማቅናት ከምሽቱ 2 ሰአት ከ30 ከክሪሞኔሴ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል።
ሮማ ከቦሎኛ እንዲሁም ሊቼ ከላዚዮ በተመሳሳይ ከምሽቱ 12 ሰአት ከ30 ይጫወታሉ።
በሌላ በኩል የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ19ኛ ሳምንት መርሐግብር ዛሬም ቀጥሎ ሲውል ክሪስታል ፓላስ ከቶትንሃም ሆትስፐርስ ከምሽቱ 5 ሰአት የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል።
አስቶን ቪላ ከዎልቨርሀምፕተን ዎንድረርስ እንዲሁም ሊድስ ዩናይትድ ከዌስትሃም ዩናይትድ በተመሳሳይ ከምሽቱ 4 ሰአት ከ45 ጨዋታቸውን ያደርጋሉ።
በተጨማሪም በስፔን የጥሎ ማለፍ ዋንጫ(ኮፓ ዴል ሬይ) ኢንተር ሲቲ ከባርሴሎና ከምሽቱ 5 ሰአት እንዲሁም ሪያል ኦቪዬዶ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ከምሽቱ 4 ሰአት ይጫወታሉ።